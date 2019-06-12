Трамп надеется встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Японии

В конце июня в японском городе Осака пройдет саммит «большой двадцатки», на полях которого Дональд Трамп рассчитывает провести переговоры с лидерами России и Китая.

- Мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Это дает возможности встретиться по важным вопросам в потенциально важное время, - объявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Кремль в ответ теперь ждет от американцев какой-либо конкретики.

- Что касается встречи с американцами, что я могу сказать: в воздухе висит идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но, обозначив эту идею, американская страна пока ее не конкретизировала, и мы пока ни по каким каналам конкретику и, скажем, важные элементы, то есть время, место проведения, повестка дня - мы этого пока не обсуждаем, - заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

А российский МИД не исключил в случае чего альтернативной встречи Путина и Трампа «на ногах».

- Контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия. Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, «на ногах». Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще, - пояснил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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