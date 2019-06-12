Видео: Мигрант разбил бутылку о голову немца с словами «это за Афганистан»

Поздний вечер, один из германских городов. «Новый немец» средневосточной внешности потягивает пиво из бутылки, обращается к соседу — коренному европейцу — по имени: «Руди». Однако для последнего совместная попойка с гостями Германии становится большой ошибкой. В следующую секунду «герой» ни с того ни с сего бьёт бутылкой прямо по голове Руди, приговаривая: «Это за Афганистан».

Так выглядит любительское видео, которое последние часы расходится по Сети со скоростью низового пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714314" frameborder="0"></iframe> Момент избиения немца.

— Действие явно разворачивается в Баварии: персонажи говорят с южнонемецким акцентом и используют характерные для этого региона выражения, — говорит эксперт по Германии, выпускник университета Пассау Андрей Шмидт.

Справедливости ради, некоторые пользователи допускают, что видео может быть и постановочным. Где конкретно и когда оно снято — неизвестно, а ключевой момент — удар по голове — остаётся за кадром, слышен только характерный звук и крики жертвы.

Впрочем, другие происшествия с мигрантами в самом богатом и густонаселённом регионе Германии — не редкость. Так, в ночь на 9 июня на дискотеке в баварском городке Пассау произошло сразу две драки с участием «новых немцев». 20-летний выходец из Сирии повздорил с ровесниками из числа коренных немцев. Заурядный по нынешним временам инцидент, пожалуй, остался бы незамеченным, — но юный архаровец нанёс ранения ещё и офицеру полиции, прибывшему на место происшествия.

Силовики вместе с задержанным преступником уехали — но, не зная об этом, к месту драки подтянулась ранее вызванная им группа товарищей: 20-летний сириец, 19-летний афганец и третий соратник, чья национальность не уточняется. Они вновь напали на тусовавшихся здесь же немецких парней-«обидчиков». Полиции пришлось возвращаться и разнимать уже вторую драку. Сейчас все хулиганы сидят под арестом, сообщает региональное издание Passauer Neue Presse

Но и это ещё не всё — в те же сутки в другом баварском городке Пильстинг на фольклорном фестивале некий мигрант из Туниса выхватил нож и попытался напасть на людей, но, столкнувшись с отпором, бежал. Причины инцидента не ясны: то ли бытовой конфликт, то ли у тунисца случилась вспышка агрессии (например, после употребления наркотиков).