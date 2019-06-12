В Москве после несчастного случая погибла 26-летняя звезда киберспорта
В Москве обнаружили тело звезды российского киберспорта Лилии Новиковой. 26-летняя женщина под ником Лия была знаменита в среде любителей онлайн-игры в покер, вела в соцсетях тематические каналы.
Утром в среду в ее официальной группе в ВКонтакте появилась запись от админа: «Лия скончалась. Несчастный случай. Ее больше нет. Она нас покинула...»
Как рассказывают источники в правоохранительных органах, первыми забеспокоились родители Лилии, уехавшие накануне за город на дачу - дочь перестала отвечать на звонки. Мать Новиковой попросила зайти в квартиру на Кутузовском соседку. Женщина, у которой был комплект запасных ключей, нашла Лилию на полу в ванной.
- При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы, - сообщают в Следственном комитете.
Полагают, что Лилия заряжала в ванном комнате один из своих гаджетов и случайно задела «вилку», которая была под напряжением.
Точную причину смерти должна определить судмедэкспертиза.
Известно, что покером Лилия Новикова увлекалась больше десятка лет. Сначала - реальной карточной игрой, затем - ее онлайн-версией. В 2016 году молодая женщина закончила МГТУ имени Баумана, получив диплом инженера на факультете Машиностроительных технологий. Впрочем, по специальности она не работала. Основным источником доходов приносила игра в Интернете и различные рекламные соглашения.
Многие объясняли популярность Лилии незаурядной яркой внешностью. За ней уже давно закрепился неофициальный статус самой красивой покеристки России.
16 июня Лия собиралась отметить 27-й день своего рождения. Через соцсети она приглашала своих подписчиков на турнир, организованный в ее честь.
Сообщается, что у Лилии Новиковой был молодой человек, но чаще всего она жила с родителями в их квартире на Кутузовском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU