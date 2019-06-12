В Москве после несчастного случая погибла 26-летняя звезда киберспорта

В Москве обнаружили тело звезды российского киберспорта Лилии Новиковой. 26-летняя женщина под ником Лия была знаменита в среде любителей онлайн-игры в покер, вела в соцсетях тематические каналы.

Утром в среду в ее официальной группе в ВКонтакте появилась запись от админа: «Лия скончалась. Несчастный случай. Ее больше нет. Она нас покинула...»

liay5 Ну вот и мини отчет с места событий)

Как рассказывают источники в правоохранительных органах, первыми забеспокоились родители Лилии, уехавшие накануне за город на дачу - дочь перестала отвечать на звонки. Мать Новиковой попросила зайти в квартиру на Кутузовском соседку. Женщина, у которой был комплект запасных ключей, нашла Лилию на полу в ванной.

- При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы, - сообщают в Следственном комитете.

liay5 Одна из самых частых болезней в покере - это тильт.

Полагают, что Лилия заряжала в ванном комнате один из своих гаджетов и случайно задела «вилку», которая была под напряжением.

Точную причину смерти должна определить судмедэкспертиза.

liay5 Руки QQ, KK, AKo поздняя стадия.Дип турнира, осталось мало человек

Известно, что покером Лилия Новикова увлекалась больше десятка лет. Сначала - реальной карточной игрой, затем - ее онлайн-версией. В 2016 году молодая женщина закончила МГТУ имени Баумана, получив диплом инженера на факультете Машиностроительных технологий. Впрочем, по специальности она не работала. Основным источником доходов приносила игра в Интернете и различные рекламные соглашения.

Многие объясняли популярность Лилии незаурядной яркой внешностью. За ней уже давно закрепился неофициальный статус самой красивой покеристки России.

liay5 Играю турнир по 5300$, попытка номер 2)

16 июня Лия собиралась отметить 27-й день своего рождения. Через соцсети она приглашала своих подписчиков на турнир, организованный в ее честь.

Сообщается, что у Лилии Новиковой был молодой человек, но чаще всего она жила с родителями в их квартире на Кутузовском проспекте.