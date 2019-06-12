2019-06-12T18:39:06+03:00
Происшествия

В Москве после несчастного случая погибла 26-летняя звезда киберспорта

На этой неделе «самая красивая покеристка России» Лилия Новикова должна была отметить свое 27-летие
Семен ЕЛЕНИН
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Известно, что покером Лилия Новикова увлекалась больше десятка летИзвестно, что покером Лилия Новикова увлекалась больше десятка летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Москве обнаружили тело звезды российского киберспорта Лилии Новиковой. 26-летняя женщина под ником Лия была знаменита в среде любителей онлайн-игры в покер, вела в соцсетях тематические каналы.

Утром в среду в ее официальной группе в ВКонтакте появилась запись от админа: «Лия скончалась. Несчастный случай. Ее больше нет. Она нас покинула...»

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Ну вот и мини отчет с места событий)
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Как рассказывают источники в правоохранительных органах, первыми забеспокоились родители Лилии, уехавшие накануне за город на дачу - дочь перестала отвечать на звонки. Мать Новиковой попросила зайти в квартиру на Кутузовском соседку. Женщина, у которой был комплект запасных ключей, нашла Лилию на полу в ванной.

- При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы, - сообщают в Следственном комитете.

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Одна из самых частых болезней в покере - это тильт.
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Полагают, что Лилия заряжала в ванном комнате один из своих гаджетов и случайно задела «вилку», которая была под напряжением.

Точную причину смерти должна определить судмедэкспертиза.

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Руки QQ, KK, AKo поздняя стадия.Дип турнира, осталось мало человек
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Известно, что покером Лилия Новикова увлекалась больше десятка лет. Сначала - реальной карточной игрой, затем - ее онлайн-версией. В 2016 году молодая женщина закончила МГТУ имени Баумана, получив диплом инженера на факультете Машиностроительных технологий. Впрочем, по специальности она не работала. Основным источником доходов приносила игра в Интернете и различные рекламные соглашения.

Многие объясняли популярность Лилии незаурядной яркой внешностью. За ней уже давно закрепился неофициальный статус самой красивой покеристки России.

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Играю турнир по 5300$, попытка номер 2)
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16 июня Лия собиралась отметить 27-й день своего рождения. Через соцсети она приглашала своих подписчиков на турнир, организованный в ее честь.

Сообщается, что у Лилии Новиковой был молодой человек, но чаще всего она жила с родителями в их квартире на Кутузовском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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