Вратаря сборной России могу арестовать на 15 суток за дебош во Внуково

А у нас тут набедокурил очередной российский футболист. На этот раз - партнер Александра Кокорина по питерскому «Зениту», вратарь Андрей Лунев.

Голкипер сегодня должен был вернуться в Санкт-Петербург после матчей сборной России. Тренерский штаб вызывал его на игры против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле так и не выпустил. Оба матча Андрей Лунев провёл на скамейке запасных. Видимо, после этого позволил себе немного расслабиться.

К вылету в Питер, как говорят, футболист явился "немного выпимши". По словам очевидцев, на стойке регистрации Лунев вдруг начал вести себя вызывающе. Громко хамил сотрудникам аэропорта, ругался матом. Его предупредили, что если общение продолжится в таком же тоне, трансфер из Москвы в Северную столицу самолетом авиакомпании «Россия» попросту не состоится. Лунева эта фраза ещё больше вывела из себя.

В Управлении на транспорте МВД России по ЦФО личность дебошира не раскрывают, но рассказывают, что было с несостоявшимся пассажиром дальше:

- Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть линподразделения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь Андрею Луневу грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток. Наказание в ближайшее время должен определить суд.

Отметим, что завтра в Мосгорсуде будут разбирать апелляцию по приговору двум товарищам Лунева - футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Несколько недель назад суд дал за хулиганство и побои первому полтора года колонии, второму - 1 год и 5 месяцев. (Ну дело-то громкое было...).