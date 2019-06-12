Смерть под пальмами: в люксовых отелях Доминиканы при загадочных обстоятельствах умирают американские туристы

Доминиканская республика — это, скорее, про отдых, но точно не про смерть. Тем более, смерть загадочную. Правда, в последние месяцы на острове творятся странные дела. При таинственных обстоятельствах погибает уже четвертый турист.

Все началось в середине апреля, когда 67-летний американец Роберт Белл Уоллес прилетел с женой в Пунта-Кану на свадьбу к своему приемному сыну. Пара остановилась в отеле Hard Rock Hotel & Casino. От 5-звездочной гостиницы, где самый дешевый номер стоит 30 тысяч рублей за сутки, ждешь только высококлассное обслуживание.

Поначалу все шло хорошо. Мужчина чувствовал себя нормально. Роберт заядлый путешественник и на здоровье никогда не жаловался. В один из вечеров он взял из мини-бара маленькую бутылочку шотландского виски. И вот после этого все и началось.

Самочувствие Уоллеса резко ухудшилось. Началась сильная диарея, а при мочеиспускании шла кровь. К американцу вызвали врача, который заявил о необходимости срочной госпитализации. Уоллеса доставили в больницу. Но все попытки врачей спасти мужчину не увенчались успехом — на следующий день он скончался.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

Но можно было бы списать эту историю на возраст, здоровье или переутомление 67-летнего американца, если бы эта ситуация не повторилась. Через несколько недель - в конце мая - при загадочных обстоятельствах умерли еще три американских туриста.

На этот раз под пристальным вниманием полиции оказался другой 5-звездочный отель - Bahia Principe La Romana.

Тело 41-летней Миранды Шауп-Вернер из Пенсильвании нашли в номере. Женщина скончалась после того, как пригубила бутылочку из своего мини-бара.

Тело 41-летней Миранды Шауп-Вернер из Пенсильвании нашли в номере

Через пять дней после ее гибели, в своем номере была найдена пара из Мэриленда 63-летний Эдвард Холмс и 49-летняя Синтия Дей.

Власти заявили, что в смертях четверых американцев нет ничего загадочного — исключительно естественные причины. Но это объяснение не устраивает родственников погибших.

Пара из Мэриленда 63-летний Эдвард Холмс и 49-летняя Синтия Дей

БУТЫЛКА ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

Оказалось, что помимо четверых погибших были и те, кому повезло немного больше. Они отделались сильным отравлением после того, как выпили напитки из гостиничных мини-баров. Авилда Монтес из Нью-Йорка также остановилась в отеле Bahia Principe La Romana. Она уже давно не употребляет горячительные напитки, поэтому взяла из мини-бара бутылочку газировки. Но этого оказалось достаточно, чтобы у женщины началась страшная рвота.

- Я сделала всего один глоток и поняла: тут что-то не так. У меня сразу начало жечь во рту, язык и нёбо точно обожгли кипятком. Я побежала в ванную и выплюнула эту дрянь в раковину. И каково было мое удивление, когда я начала отплевываться кровью, - рассказала журналистам Монтес. Она предположила, что раньше в бутылке из-под газировки сотрудники отеля хранили отбеливатель для белья.

Руководство гостиницы извинились перед Монтес и предложили ей бесплатный ужин и посещение массажного салона.

Авилда Монтес из Нью-Йорка также остановилась в этом отеле

ЧЕРНАЯ МЕТКА

На днях жительница Мэриленда Мэйми Харрисон рассказала журналистам, что год назад ее супруг Дэвид умер во время отдыха в отеле Hard Rock Hotel & Casino, как и Роберт Белл Уоллес. Пара вместе с их 12-летним сыном отправились на курорт в Пунта-Кана, чтобы отметить годовщину свадьбы.

- Мой муж был здоровым человеком, у него никогда не было проблем со здоровьем. В Доминикану мы отправились счастливой семьей, а вернулись оттуда — разбитой. Я вдовой, а мой сын — сиротой, - сказала женщина.

Сейчас она убеждена, что все эти смерти связаны, и говорить о естественных причинах, повлекших гибель американцев, не стоит.

Отели, где произошли несчастные случаи, забили тревогу. Для них столь громкие истории — серьезный удар по репутации.

- Мы готовы сотрудничать с властями и полицией. Надеемся, что в скором времени все разрешится. Безопасность и комфорт наших гостей — основа нашей работы, - заверили представители отелей.

Сейчас полиция Доминиканской республики вместе с агентами ФБР инспектируют все крупные отели на острове, а также ведут расследование.

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