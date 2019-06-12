2019-06-12T19:30:32+03:00
Спорт

Как сходить на матчи Евро-2020 и не попасть на деньги

Стартовал прием заявок на билеты на чемпионат Европы по футболу 2020
Сергей КИРИЛЛОВ
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Как сходить на матчи Евро-2020 и не попасть на деньгиКак сходить на матчи Евро-2020 и не попасть на деньгиФото: Артем КИЛЬКИН
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12 июня на официальном сайте открылся прием заявок, который будет продолжаться ровно месяц. Там можно оставить заявку, которая потом примет участие в электронном голосовании. Система очень похожа на ту, которая работала на ЧМ-2018.

Попробовать купить билет на любой матч можно в каждом из 12 городов Европы, которые ровно через год будут принимать Евро-2020. Напомним, что первенство Старого Света пройдет в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Глазго, Бильбао, Будапеште.

В 11 городах, включая Санкт-Петербург, пройдут по четыре матча (по три групповых и одному плей-офф). А больше всего игр - семь - состоятся в Лондоне, где и будет разыгран трофей.

Но предупреждаем, что уже в первый же день появилось множество сайтов клонов, где цены на билеты (если они там вообще есть) завышены минимум в четыре раза. На официальном сайте, к примеру, билеты группового этапа в Санкт-Петербурге стоят по 50 евро, а на других - уже 14 – 15 тысяч рублей.

Также хотим заметить, что пока болельщики даже на официальном сайте покупают кота в мешке. Участники Евро еще не известны. Но если сборная России туда пробьется (а мы очень на это надеемся), то дома она проведет два или три матча из четырех. Это зависит от того, какие еще участники пройдут отбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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