2019-06-13T01:30:19+03:00
Политика

В США восхитились русским пистолетом

Оружие планируется поставлять в армию, а также в подразделения спецназа ФСБ и полиции
Виктор БАРАНЕЦ
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В Америке восхитились русским пистолетомВ Америке восхитились русским пистолетомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский журнал The National Interest осыпал щедрыми комплиментами новый российский пистолет Лебедева - ПЛ-15 (производитель - концерн «Калашников»). Специалисты издания назвали это оружие «квантовым скачком» по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова (ПМ). По их словам, ПЛ-15 объединяет лучшие качества российских и зарубежных пистолетов - автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом, а также ударно-спусковой механизм двойного действия. Еще одним преимуществом нового российского пистолета американцы считают его небольшие габариты, малый вес и длительное использование - он рассчитан на 10 тысяч выстрелов, а ПМ - почти в два раза меньше.

Разработка пистолета Лебедева началась в 2010-х годах, за его создание отвечал конструктор Дмитрий Лебедев. При создании нового пистолета основное внимание уделялось вопросам эргономичности и балансировки изделия. Впервые прототип пистолета Лебедева был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2015». А его доработанные версии можно было увидеть на таких же форумах в 2016 и 2017 годах. Пистолет оснащен планкой Пикатинни для монтажа дополнительных тактических устройств. Специалисты, которые испытывали пистолет, отмечают точность и кучность стрельбы, небольшую толщину пистолета и эргономику рукоятки.

Как сообщили корреспонденту «КП» в концерне «Калашников», серийное производство пистолета начнется уже в этом году.

Оружие планируется поставлять в армию, а также в подразделения спецназа ФСБ и полиции. Скорее всего, он придет на замену легендарному пистолету Макарова.

Технические характеристики пистолета Лебедева ПЛ-15

Длина: 180 миллиметров

Высота: 130 миллиметров

Калибр: 9х19 миллиметров

Емкость магазина: 14 патронов

Малая толщина - одна из отличительных черт этого оружия. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки - 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первая партия пистолетов «Удав» 9-мм калибра поступила на вооружение Российской армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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