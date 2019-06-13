Несогласных с выездом ребенка за рубеж отправили в МВД

С 12 июня в России изменились правила выезда несовершеннолетних детей за границу. Собственно, главное нововведение одно: теперь контролировать процесс будет не ФСБ, а МВД.

Если раньше заявление от одного из родителей о несогласии на выезд ребенка из России нужно было относить в Погрануправление ФСБ, то теперь их принимают только в отделах по делам миграции МВД по месту жительства заявителя. Задачу это должно упростить - миграционных отделов МВД несколько в каждом крупном городе, а пограничные управления есть даже не в каждом регионе.

Напомним, что по российскому законодательству, если несовершеннолетний ребенок выезжает за рубеж с одним из родителей, согласие второго родителя для этого не требуется (даже если они в разводе). Однако любой из родителей может подать заявление о своем несогласии с выездом за границу - и тогда этот вопрос будет решать суд.

В случае если ребенок путешествует без обоих родителей (например, с бабушкой или другим дальним родственником), то обязательно необходимо будет на границе предъявить нотариально заверенное согласие от одного из родителей.