Кардиологи рассказали, почему мы часто ошибаемся при измерении давления

Эксперты Американской ассоциации сердца и Американского общества кардиологов протестировали более 5 тысяч своих соотечественников и изумились. Оказалось, что почти 86% граждан измеряют давление неправильно! А ведь из-за этого кто-то не пойдет к врачу - мол, повода для беспокойства нет. А кто-то может в порыве самолечения принять таблетку и чрезмерно снизить и без того не повышенное давление.

Врачи во всем мире выделяют семь наиболее частых ошибок, которые совершает большинство пациентов при измерении давления своими силами, с помощью родных и близких.

- Манжета поверх одежды, не на голую руку - погрешность от 5 до 40 мм рт. ст., как в сторону повышения, так и в сторону понижения давления.

- Манжета не по размеру (как правило, слишком маленькая) - погрешность от + 5 до + 10 мм рт. ст.

- Разговор или движения во время измерения давления - погрешность от + 10 до + 15 мм рт. ст.

- Отсутствие 10-минутного покоя перед измерением давления - погрешность от + 10 до + 30 мм рт. ст.

- Неправильная посадка: ноги должны стоять на полу, а спина опираться на спинку стула - погрешность от + 5 до + 15 мм рт. ст.

- Чувство боли во время измерения давления (зуб, живот, сердце, голова и т.д.) - погрешность от + 10 до + 35 мм рт. ст.

- Скрещивание ног (нога на ногу) во время измерения - погрешность от + 5 до + 8 мм рт. ст.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В России правильно лечится только каждый 8-й гипертоник

Филипп Копылов, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог:

- В России высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, две главные причины смерти – ишемическая болезнь сердца и инсульт. Если мы посмотрим на факторы риска, которые приводят к таким тяжелым последствиям, то номер один – повышение артериального давления. Причем, по статистике только половина тех, кто болен гипертонией, знает об этом; половина тех, кто знает — лечатся. И половина тех, кто лечится — лечатся эффективно, то есть держат давление в нормальных пределах.

При этом многое зависит от самих пациентов, подчеркивают кардиологи. Чаще всего проблема в том, что люди не хотят менять свой образ жизни (строгая диета, физнагрузки) и принимать строго по расписанию лекарства, назначенные врачом (гипертоникам препараты, как правило, назначаются пожизненно).

НА ЗАМЕТКУ

К каким цифрам нужно стремиться

- Для людей моложе 65 лет систолическое (верхнее) давление до 130 мм рт ст, диастолическое (нижнее) – 70 - 80 мм рт ст.;

- для лиц старше 65 лет целевое давление 130 — 140 мм рт. ст. верхнее и 70 — 80 мм рт. ст. нижнее.

«Это то, к чему нужно стремиться. Если есть превышения, нужно обратиться к врачу и начать принимать меры, чтобы добиться целевого давления для своего возраста», - рассказал «КП» Филипп Копылов.