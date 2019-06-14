2019-06-14T14:56:22+03:00
Здоровье

Кардиологи рассказали, почему мы часто ошибаемся при измерении давления

Врачи насчитали семь серьезных недочетов, которые совершает большинство людей
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Врачи во всем мире выделяют семь наиболее частых ошибок, которые совершает большинство пациентов при измерении давления своими силамиВрачи во всем мире выделяют семь наиболее частых ошибок, которые совершает большинство пациентов при измерении давления своими силамиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Эксперты Американской ассоциации сердца и Американского общества кардиологов протестировали более 5 тысяч своих соотечественников и изумились. Оказалось, что почти 86% граждан измеряют давление неправильно! А ведь из-за этого кто-то не пойдет к врачу - мол, повода для беспокойства нет. А кто-то может в порыве самолечения принять таблетку и чрезмерно снизить и без того не повышенное давление.

Врачи во всем мире выделяют семь наиболее частых ошибок, которые совершает большинство пациентов при измерении давления своими силами, с помощью родных и близких.

- Манжета поверх одежды, не на голую руку - погрешность от 5 до 40 мм рт. ст., как в сторону повышения, так и в сторону понижения давления.

- Манжета не по размеру (как правило, слишком маленькая) - погрешность от + 5 до + 10 мм рт. ст.

- Разговор или движения во время измерения давления - погрешность от + 10 до + 15 мм рт. ст.

- Отсутствие 10-минутного покоя перед измерением давления - погрешность от + 10 до + 30 мм рт. ст.

- Неправильная посадка: ноги должны стоять на полу, а спина опираться на спинку стула - погрешность от + 5 до + 15 мм рт. ст.

- Чувство боли во время измерения давления (зуб, живот, сердце, голова и т.д.) - погрешность от + 10 до + 35 мм рт. ст.

- Скрещивание ног (нога на ногу) во время измерения - погрешность от + 5 до + 8 мм рт. ст.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В России правильно лечится только каждый 8-й гипертоник

Филипп Копылов, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог:

- В России высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, две главные причины смерти – ишемическая болезнь сердца и инсульт. Если мы посмотрим на факторы риска, которые приводят к таким тяжелым последствиям, то номер один – повышение артериального давления. Причем, по статистике только половина тех, кто болен гипертонией, знает об этом; половина тех, кто знает — лечатся. И половина тех, кто лечится — лечатся эффективно, то есть держат давление в нормальных пределах.

При этом многое зависит от самих пациентов, подчеркивают кардиологи. Чаще всего проблема в том, что люди не хотят менять свой образ жизни (строгая диета, физнагрузки) и принимать строго по расписанию лекарства, назначенные врачом (гипертоникам препараты, как правило, назначаются пожизненно).

НА ЗАМЕТКУ

К каким цифрам нужно стремиться

- Для людей моложе 65 лет систолическое (верхнее) давление до 130 мм рт ст, диастолическое (нижнее) – 70 - 80 мм рт ст.;

- для лиц старше 65 лет целевое давление 130 — 140 мм рт. ст. верхнее и 70 — 80 мм рт. ст. нижнее.

«Это то, к чему нужно стремиться. Если есть превышения, нужно обратиться к врачу и начать принимать меры, чтобы добиться целевого давления для своего возраста», - рассказал «КП» Филипп Копылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна ДОБРЮХА

 
Читайте также
Вероника Скворцова: «Мы строим систему здравоохранения для каждого из 146 781 095 человек»*
В преддверии ПМЭФ глава Минздрава России рассказала «Комсомольской правде», как наша страна будет добиваться целей устойчивого развития для государств, сформулированных ООН, в области здравоохранения
«Все прошло успешно!»: Врачи пришили 8-летнему мальчику пальцы, которые ему отрубил топором брат
Двое хирургов СПбГПМУ проводили уникальную операцию всю ночь. Ребенку сшили сухожилия, нервы и сосуды. И теперь вероятность полного восстановления руки – 80 процентов!
Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»
Как выбрать полезные и качественные продукты, сколько и что нужно есть, чтобы прожить дольше? «Комсомолка» узнала, какие меры принимают для оздоровления рациона россиян государство, наука, бизнес и что делать каждому из нас
Новости 24
Путин поручил чиновникам дать людям свободу в управлении своей пенсии
Роухани сообщил о необходимости более тесного взаимодействия Москвы и Тегерана
Врач из столичной больницы получил ожог роговицы из-за кварцевания помещения
Число претендентов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до шести
МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов
В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 года
МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в Шереметьево
В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны
Британский спецназ намерен переориентироваться на борьбу с Россией
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям
Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушен
Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Курс евро снизился до 72,69 рубля
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе
Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время