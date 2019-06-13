"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли, победив "Бостон" в решающей игре 4:1

В ночь с 12 на 13 июня по московскому времени в Бостоне прошел решающий матч финальной серии Кубка Стэнли этого сезона. "Бостон" принимал на своем льду "Сент-Луис Блюз" и в этой игре должен был определиться обладатель трофея, поскольку после шести игр счет был равным 3:3. И впервые в истории награду получили "блюзмены", которые одержали разгромную победу над "Бостоном" со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили О'Райлли (16), Пьетранжело (19), Шенн (51) и Сэнфорд (55). Единственный точный ответный бросок у "Бостона" - на счету Гжельчика.

Райан О'Райлли - лучший игрок.Фото: REUTERS

В решающей игре финала голевой передачей у "Сент-Луиса" отметился российский форвард Владимир Тарасенко, который отдал точный пас на Шенна. Он, как и еще один хоккеист сборной России защитник Иван Барбашев, также впервые в карьере выиграли Кубок Стэнли. Стоит отметить, что продолжилась "серия" - год назад тоже русские победили в этом турнире, в составе "Вашингтона" трофей выиграли Овечкин, Орлов и Кузнецов. Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в свой седьмой сезон в лиге, Барбашев - в третий.

До сегодняшнего дня "Сент-Луис" играл лишь один раз в финале Кубка Стэнли - в сезоне 1968/69 команда проиграла всухую решающую серию "Монреаль Канадиенс" со счетом 0:4. В плей-офф Кубка Стэнли хоккеисты "Сент-Луиса" вошли, став пятыми в Западной конференции регулярного сезона. После чего последовательно выиграли в плей-офф у "Виннипега" (4-2), "Далласа" (4-3), "Сан-Хосе" (4-2) и наконец в финале у "Бостона" (4-3).

"Сент-Луис" получает Кубок Стэнли.Фото: REUTERS

На этом очередной сезон в НХЛ официально был завершен. "Сент-Луис" - победитель Кубка Стэнли, "Тампа-Бэй" - победитель регулярного чемпионата.