2019-06-13T13:17:34+03:00
Общество

Золушка на инвалидной коляске: Сказочный фотопроект помогает особенным людям поверить в себя

Проект «Когда крылья важнее или Сказка в каждом из нас!» получил президентский грант
Ольга БОРСКАЯ
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Участникам проекта сказки помогают им объединиться, найти новых друзей, преодолеть стереотипы. Фото: Инклюзивный проект "Сказка в каждом из нас"Участникам проекта сказки помогают им объединиться, найти новых друзей, преодолеть стереотипы. Фото: Инклюзивный проект "Сказка в каждом из нас"
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Мудрость Маленького принца, чудаковатость Алисы, доброта Герды и бесконечное волшебство - как подарить сказку тем, кто нуждается в ней больше всего, придумали в благотворительном фонде «Подари Любовь Миру». Проект «Когда крылья важнее или Сказка в каждом из нас!», получивший президентский грант, помогает особенным людям поверить в себя, а общество - учит терпимости, доброте и пониманию. Цель проекта доказать - что красота есть в каждом человеке.

Его героями становятся люди с разными особенностями здоровья. Они принимают участие в костюмированных фото и видео съемках. Мастера - фотографы, режиссеры, операторы, дизайнеры и визажисты - помогают подопечным примерить на себя роль сказочного персонажа и разыграть перед камерой небольшую сценку из любимой сказки.

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"Алиса шагает по Подмосковью!" Спасибо за гостеприимство #рцсказка #нарофоминск #сказкавкаждомизнас #подарилюбовьмиру #нашеподмосковье #фондпрезидентскихгрантов
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В ходе проекта люди преображаются не только внешне, но и изнутри - становятся более уверенными, учатся видеть в себе красоту. Этот метод называют “сказкотерпия”. Волшебные, знакомые с детства истории помогают людям стать самими собой, поверить в собственные силы, почувствовать себя действительно важными и нужными, получить радость творчества.

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Иногда взрослым очень полезно читать сказки!
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- Мы с детства привыкли, что Золушка – милая, добрая, прекрасная девушка, которую обязательно в жизни ждет счастье. И так оно и есть. А то, что она, возможно, передвигалась на коляске, так это то обстоятельство, которое в сказке не считалось важным, поэтому о нем и не упомянули. Оно и в жизни не важно. Передвигается ли человек на коляске, на протезе, имеет ли какие-то иные особенности здоровья – все это по сути не важно, если научиться видеть в нем Личность. Проект «Сказка в каждом из нас» учит именно этому, - уверен один из участников проекта, психолог-реабилитолог, первый в стране сертифицированный дайвер с четырьмя ампутациями Дмитрий Павленко.

Когда крылья важнее, или Сказка в каждом из нас!.Хотелось ли вам когда нибудь стать настоящим волшебником? Помните ли вы, где рождается Волшебство? В самом хрупком, самом ранимом уголке нашего сердца! Там же, где живут Любовь, Верность, Доброта, Сострадание, Терпение...

Важно, что в съемках принимают участие как обычные люди, так и люди с инвалидностью. Сказки помогают им объединиться, найти новых друзей, преодолеть стереотипы.

- Что делать людям, которые сами себя зачастую не считают полноценными? С кем им общаться? Как находить друзей? Как находить понимание в мире "полноценных" людей? Как не замкнуться в себе? - задаются вопросами в фонде. - Программа должна решать проблемы социальной потерянности еще зачастую здоровых физически, но подавленных психологически людей, так как психологическая травма оказывается сильнее физической. Помимо этого, такой проект стирает грани между здоровыми и инвалидами, объединяет этих людей, дает возможность спокойного радостного творческого общения.

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Время пить чай.
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В проекте уже приняли участие более 300 человек, в том числе 78 взрослых и детей с инвалидностью. Фонд проводит фотосессии в социальных учреждениях Москвы, Подмосковья и других регионах страны. Фото и видео, полученные на съемках, фонд использует в социальной рекламе и показывает на фотовыставках - чтобы изменить отношение всего общества к людям с инвалидностью и сломать стереотипы.

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Как здорово, что фестивал #вбудущеебезграниц прошел именно в #деньдрузей
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"Сказка о курае"
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Сайт проекта

ИСТОЧНИК KP.RU

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