Или мы приобщаем детей к истории, или через 10 лет увидим их на майдане

Мы живем в реальности, где Картинка побеждает Букву. Книги читаются всё хуже, из сознания подростков вымывается информация, которая лет тридцать назад оседала в юных мозгах на всю жизнь. «Иду на вы», «испить шеломом Дона», «жен и детей заложить», «позади Москва». Эти фразы уже пусты для недорослей.

Недавно меня сразил эпизод. Десятилетняя дочь моей знакомой на полном серьезе спросила: «Мам, а когда Гитлер на Москву наступал, ты в эвакуации была или здесь?» (Про эвакуацию, разумеется, случайно запомнилось из какого-нибудь фильма. Да и про Гитлера, скорее всего, тоже).

О нежизнеспособности народа, забывшего корни, ещё в 18 веке говорили и Ломоносов, и Эдмунд Бёрк. Но насильно историю не вколотишь. Через «патриотическое кино» — мол, повалит подросток не на очередную серию «Мстителей», а на что-то отечественное и духоподъёмное?

Увы. Даже если оставить за кадром качество наших «патриотических блокбастеров», любая экранизация — продукт виртуальный. И такой киношедевр, как «Александр Невский», мало чем отличается на экране от Вестероса из «Игры Престолов». Зритель всегда пассивен, в фильме для него нет места, ему дано лишь потреблять.

Однако лекарство есть.

В эти июньские дни столица напоминает фантастический роман о «попаданцах». По бульварам и паркам бродят опричники Ивана Грозного, ландскнехты, древнеримские легионеры. Впрочем, какое уж там «бродят»? Ремесленничают, пляшут, поют, воюют, пытаясь привлечь в свои ряды местных жителей.

Да, речь о крупнейшем в России реконструкторском фестивале «Времена и Эпохи», который уже традиционно захватил весь центр Москвы.

Вот Гоголевский бульвар. Здесь сейчас страшный 1919 год, маршируют полки Белой Армии: марковцы и корниловцы. Казалось бы — Гражданская война, угроза разрушения страны. Но историческая реконструкция — наверное, единственная сфера, где нынешних конфликтов между носителями разных идей — «красными» или «белыми», «либералами» или «патриотами» — нет. Место находится всем. Чем не духовная скрепа?

Реконструкторы читают историю ногами. Дети, которых берут с собой в реконструкторские выезды, обретают чувство родины. Ну а книги прикладываются уже сами собой — где ж еще, как не в мемуарах офицера, выверить маршрут его дивизии?

Поэтому и приятно наблюдать коллег по движению в фестивальном общении с мальчишками. Один самостоятельно взведенный затвор винтовки в двенадцать лет — и Ваня пойдет в восемнадцать не в «мерчендайзеры», а в археологи или в инженеры-оружейники. В Иваны, помнящие родство.

ОТ РЕДАКЦИИ

Фестиваль истории «Времена и эпохи» объединяет реконструкторов из более чем 20 стран и продлится в Москве до 16 июня.

40 площадок от Бульварного кольца до парка Коломенское воссоздадут узловые пункты отечественной и мировой истории — от римских гарнизонов в античном Крыму до советских воинов-интернационалистов в Афганистане. Вход свободный.