Кузбасс меняет отношение к углю

Уголь — второе имя Кузбасса. Базовая отрасль экономики, которая наносит огромный ущерб экологии региона. Что ждет Кемеровскую область? На площадке Петербургского международного экономического форума рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

- Посмотрите на наших девушек – у них вся одежда произведена на Кузбассе. Даже шнурки! - первым завел разговор на стенде Сергей Евгеньевич. - Так что Кемеровская область – это не только уголь.

- Но его роль в жизни региона по-прежнему велика. Вы и на форум приехали с программой «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», хотя мне всегда казалось, что это взаимоисключающие понятия.

- Считается, что уголь – это черная энергия. Сейчас по всему миру идут нападки на угольную отрасль. В Европе закрываются ТЭЦ, даже суперсовременные, построенные на угле. Мы меняем эту парадигму. Поэтому здесь, на Петербургском экономическом форуме, показываем новое лицо угольной отрасли. Ведь она может быть «зеленой» и не загрязняющей экологию.

Губернатор региона Сергей ЦивилевФото: Артем КИЛЬКИН

- Такое возможно?

- Чтобы добыча и переработка угля не била по экологии, необходимо собрать целый комплекс технологий. В первую очередь решить две глобальные группы задач – пылеподавление и сокращение выбросов в атмосферу. Такие технологии есть. Например, в ТЭЦ и котельных, которые работают на угле калорийностью ниже 4000 ккал/кг, выбросы в атмосферу сопоставимы с выбросами газовых котельных.

- Заманчиво! А что такое низкокалорийный уголь?

- Как правило, это молодой уголь, который лежит на поверхности пласта, проще добывается, его много. Но до недавнего времени он мало был востребован, поскольку у высококалорийного угля выше теплоотдача. Мы же благодаря современным технологиям перерабатываем отвалы и низкокалорийный уголь, которые затем используем на ТЭЦ.

- Как быть с выбросами пыли?

- Технология электронного взрыва не только пыли не поднимает, но даже сейсмические станции его не регистрируют. При транспортировке пыль раньше проливали водой, но она высыхала, и пыль снова поднималась. Мы разработали специальные присадки, которые хорошо удерживают пыль. Дальше машина с углем приходит на обогатительную фабрику, где его сгружают, дробят, пересыпают, обогащают. Раньше обогатительные фабрики тонули в грязи, а сейчас чистенькие - современные технологии позволяют улавливать 99.9% пыли. Скоро дойдем до того, что сотрудники там будут работать в белых халатах. Уже практически все фабрики автоматизированы. Внутри обогатительной фабрики работают только монтажные бригады.

Сергей Цивилев заявил, что власти области ужесточают экологические требования к производству «черной энергии»Фото: Артем КИЛЬКИН

ОСНОВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

- Железные дороги могут выступать как драйвером развития отрасли, так и тормозом. Как у вас складываются отношения с руководством РЖД?

- В России уголь занимает 44,8 % объема всех грузовых перевозок РЖД. Мы – основа РЖД. В августе 2018 года состоялась стратегическая комиссия по топливно-энергетическому комплексу, которую возглавлял президент. Была составлена программа развития железных дорог до 2025 года под уголь. В Кузбассе раз в квартал будут собираться угольщики, металлурги, РЖД приезжают. Подводить итоги по перевозкам, ставить задачи на следующий период. Детально обсуждая все имеющиеся просчеты.

- По данным Роспотребнадзора, только 21% угольных предприятий находится за пределом санитарно-защитных зон (СЗЗ) поселков и городов Кемерово. Штраф за нарушение символический — 10 тысяч рублей. Но как решить саму проблему?

- Уже решаем. Отменили аукционы, запущенные ранее, на месторождения рядом с населенными пунктами. В новых аукционах закладываем условие, чтобы СЗЗ была не меньше двух километров (старый норматив — 500 – 1000 метров, и то только рекомендованный). А лучше – больше. Сейчас мы все проекты пересматриваем, и вместе с угольщиками составили программу расселения жителей из близлежащих территорий дальше - в хорошие дома, в экологически чистые районы.