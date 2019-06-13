Эксперт: если запретить продавать алкоголь в магазинчиках у дома, там сразу вырастут цены на другие товары

В Госдуме и федеральных ведомствах разворачивается очередная атака на вредные привычки. Минздрав поддержал идею создания алкомаркетов - специализированных магазинов, где будет продаваться только спиртное и курево. Такой законопроект был внесен в Госдуму еще в январе 2019 года группой депутатов. Чиновники от медицины полагают, что эта мера сократит потребление спиртного и табака. Однако Минэкономики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) идею не одобрили. Если с полок обычных магазинов уйдут вредные, но популярные продукты, прибыль торговых точек резко упадет, резонно считают там.

- Идея абсолютно бессмысленная, - прокомментировал "КП" депутатскую инициативу Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкогольной продукции (ЦИФРА). - Это длится уже лет десять — такие предложения выдвигаются, и правительство всегда оказывается против. Такая же судьба будет, я уверен, и у этого законопроекта. Магазины у дома продают, в основном, социально значимые товары. Благодаря алкоголю, который составляет до 40% от оборота, есть возможность держать невысокие цены на остальные продукты — хлеб, молоко. Если запретить продавать в этих торговых точках спиртное, половина магазинов закроется, а в тех, что останутся, цены на необходимые продукты вырастут.

Спиртное и табак никогда не были продуктами спонтанного спросаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорят, что наличие спиртного в магазинах шаговой доступности повышает его потребление?

- Ну как это может повлиять на потребление? У человека что, меняется количество поводов, причин для покупки бутылки вина или водки? Спиртное и табак никогда не были продуктами спонтанного спроса. Что, человек шел за молоком и хлебом и вдруг, увидев бутылку, тут же кинется ее покупать? Это нонсенс. Причина таких инициатив понятна. Это из области популизма, создаются госпрограммы, выделяются деньги... А пользы никакой. Даже наоборот. Бизнес уже начал развивать алкомаркеты — в итоге породил монстров алкогольного ритейла.

Вокруг алкоголя постоянно какие-то инициативы. В 2012-14 годах была масса споров о том, что считать безопасным расстоянием от магазинов, торгующих спиртным, до школ и других детских учреждений. 10 метров посчитали слишком близко, и в 95% регионов остановились на радиусе 20-50 метров. То есть, исходили, видимо, из того, что страждущий школьник 10 метров проползет за бутылкой пива, а вот 20 — уже никак. Глупость, конечно...