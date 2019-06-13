Подмосковные школьники и учителя изучают “интернет вещей”

К интернету сегодня могут подключаться не только компьютеры, планшеты и смартфоны, но и домашняя техника, уличные фонари, датчики, целые “умные” дома. Все эти устройства, которые общаются друг с другом по сети, объединяет интернет вещей. Он уже сейчас очень быстро меняет нашу жизнь - носимые гаджеты, которые следят за состоянием здоровья, домашние системы безопасности, голосовые помощники...

Теперь обучать этому перспективному направлению в Подмосковье начинают со школы.

Проект Ассоциации «Преподаватели информатики Подмосковья» получил президентский грант. Его участники - школьники и педагоги со всей Московской области. Организаторы образовательного проекта хотят поддержать талантливых ребят, рассказать им о перспективном направлении, помочь уже в средней школе определиться с будущей профессией. Важно, что участниками проекта стали, в том числе, дети из отдаленных сельских и малокомплектных школ. В Ассоциации” хотят выровнять возможности ребят из самых разных учебных заведений.

В ходе проекта для заинтересованных в программировании ребят провели две смены проектных сборов по направлению "Интернет вещей". Их участниками в общей сложности стали 100 учащихся восьмых классов подмосковных школ.

Попасть на сбор было не так-то просто: ребята должны были разработать идеи технологических проектов, которые могли бы решить какую-то проблему в их школе, поселке, городе, а может быть, и во всем обществе. Так, школьники предлагали проекты линз дополненной реальности, smart-гантелей, автомобилей на солнечных батареях и даже зеркал, способных показывать лишь достоинства человека.

Тех, кто прошел отбор на смену, ждали лекции и познавательные занятия, встречи с представителями компаний, работающих в сфере инноваций, командные игры, защита своих проектов, неформальное общение с единомышленниками. Главным итогом проектных сборов стала подготовка ребят к участию в чемпионатах молодых профессионалов стандартов JuniorSkills.

Но участники проекта «В «Интернет вещей» со школьной скамьи» - не только талантливые дети, но и их учителя. Среди далеко идущих целей организаторы поставили себе и такую - повысить престиж учителя информатики в школе, как значимого взрослого для подростка, находящегося в поиске своего будущего.

- Необходимые знания и навыки для осознанного выбора востребованной в будущем профессии может обеспечить своим ученикам грамотный учитель информатики, который зачастую преподает в школе и основы робототехники, и ведет уроки технологии. Именно поэтому в проекте особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций педагогов: планируется обучение и дальнейшее сопровождение не только школьников, но и их учителей, - говорят организаторы.

Педагоги смогли дистанционно принять участие в проектных сборах школьников. Кроме того, прошла серия вебинаров для учителей информатики по компетенции "Интернет вещей". А заключительная конференция проекта будет транслироваться на другие регионы России - так что с опытом московских педагогов смогут познакомиться их единомышленники со всей страны. По итогам будет выпущено методическое пособие, а лучшие работы учителей отметят дипломами Ассоциации "Преподаватели информатики Подмосковья".