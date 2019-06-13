Делегация Индонезии примет участие в рыбопромышленном форуме

Вопросы проведения первого заседания Российско-индонезийской рабочей группы по сотрудничеству в области рыболовства и морского хозяйства обсудил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов с Полномочным министром, советником, руководителем экономического отдела Посольства Республики Индонезия в РФ Эди Сухарто на встрече в Росрыболовстве 10 июня.

Как отметил Василий Соколов, государства успешно сотрудничают в рамках Российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. На заседании комиссии в октябре 2018 года страны договорились создать Российско-индонезийскую рабочую группу по сотрудничеству в области рыболовства и морского хозяйства и провести ее первое заседание во второй половине 2019 года.

«Индонезия активно работает в части противодействия ННН-промыслу (незаконный, несообщаемый, нерегулируемый – Прим ред), мы это приветствуем и сотрудничаем с вами в этой сфере. Уверен, что настал момент расширить наше взаимодействие и развивать другие направления в рыбном хозяйстве», – сказал Василий Соколов.

Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства, участие индонезийской делегации в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий и проведение в рамках Форума рабочей группы имеют большое значение для развития сотрудничества с учетом того, что Россия входит в число крупных рыболовных держав, а Индонезия занимает одно из лидирующих мест в области не только рыболовства, но и аквакультуры. «Форум и выставка состоятся уже через месяц в Санкт-Петербурге. Мы ожидаем большое количество участников от российских и иностранных предприятий рыбной отрасли и смежных секторов экономики, подготовлена насыщенная деловая программа. Уверен, что поездка в Санкт-Петербург позволит существенно продвинуться в развитии наших взаимоотношений в области рыболовства», – сказал Василий Соколов.

Эди Сухарто подчеркнул важность взаимодействия с Росрыболовством для развития отношений в области рыбного хозяйства и согласился, что идея провести рабочую группу в рамках Форума – очень удачная и соответствует встречным предложениям индонезийской стороны о сроке организации заседания. «Это хороший, знаковый старт нашему сотрудничеству в рыболовстве и морском хозяйстве», – сказал Полномочный министр.

Василий Соколов и Эди Сухарто обсудили подготовку к мероприятию, процедуры дальнейшего согласования состава делегаций, участников рабочей группы и другие вопросы.

Международный рыбопромышленной форум пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 июля.