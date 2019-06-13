2019-06-13T14:10:59+03:00
Политика

Путин уволил двух генералов связанных с делом журналиста Голунова

Официальный указ опубликован на сайте президента
Роман ГОЛОВАНОВ
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Владимир Путин уволил двух генераловВладимир Путин уволил двух генераловФото: REUTERS
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Скандал с арестом репортера портала «Медуза» Ивана Голунова не мог пройти бесследно для крупных начальников из полиции. На сайте Кремля опубликован указ президента. Владимир Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы. Именно в там возбудили уголовное дело против репортера. А также в отставку отправлен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Полиция обвинила Голунова в наркоторговле Фото: REUTERS

Полиция обвинила Голунова в наркоторговлеФото: REUTERS

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полиция обвинила Голунова в наркоторговле. В деле было много нестыковок. Экспертиза не подтвердила контактов Ивана с запрещенными веществами. Тогда глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что журналист невиновен - его отпускают из-под домашнего ареста. А также министр направил письмо президенту, с просьбой снять с должности двух генералов в связи с этой историей. Что и случилось сегодня.

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И вот теперь, когда на дело Ивана Голунова можно уже обернуться и выдохнуть, пора сделать первые выводы. Нерв всего произошедшего за последние 5 дней был таким запредельным, что обнажил многое и многих. Кто и как повел себя в истории с задержанием оппозиционного журналиста с дозами наркотиков в его рюкзаке и дома? Давайте разбираться (подробности)

Свободу журналистам. Но некоторым. Только своим

Сразу после известия о том, что все обвинения в распространении наркотиков против журналиста портала «Медуза» Ивана Голунова сняты, он сам и его редакция попросили не выходить на несогласованную акцию, запланированную еще до освобождения репортера (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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