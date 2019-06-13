На похоронах Олега Каравайчука нарушили его последнюю волю

13 июня - годовщина смерти Олега Каравайчука, знаменитого музыканта, автора саундтреков к 150 советским фильмам. Накануне памятной даты по соцсетям вновь пошли гулять фотографии странного вида могилы композитора. Поклонники возмущены тем, что музыканта не стало три года назад, однако до сих пор на могиле Каравайчука в поселке Комарово не появилось ни надгробия, ни креста.

Обозревателю "КП" удалось связаться с представителями Фонда Олега Каравайчука и узнать, что происходит на самом деле.

Как объяснила директор Фонда Анастасия Сорокина, славящийся эпатажными поступками Олег Каравайчук вообще не хотел себе никакого надгробия: "Он часто говорил, что не хочет быть в ряду тех, кому ставят памятники. Он говорил, что хочет быть захороненным в лесу и исчезнуть".

Более того, экстравагантный музыкант не хотел быть похороненным на престижном кладбище в Комарово. Его мечтой было лежать рядом с мамой на репинском кладбище в лесу.

Маленькое кладбище в Репино до сих пор действует, правда, могила мамы Олега Каравайчука оказалась утерянной.

- Олег Николаевич, будучи в преклонном возрасте, запамятовал где могила мамы, но помнил, что поставил туда камень. Мы много раз искали ее могилу, но так и не смогли найти, - отметила Сорокина.

После смерти Каравайчука выполнить последнюю волю музыканта не удалось. Неравнодушные люди, культурные деятели сочли, что музыканта нужно похоронить среди известных коллег. Комитет по культуре Санкт-Петербурга принял решение, что это будет кладбище Комарово.

На могиле Каравайчука в поселке Комарово не появилось ни надгробия, ни крестаФото: Евгения КОРОБКОВА

Поклонники считают, что свое несогласие с таким решением музыкант выразил и после смерти: во время гражданской панихиды гроба с телом Каравайчука на сцене не было. (По некоторым данным, из-за суматохи, связанной с переносом даты похорон, тело не привезли в зал прощаний).

Теперь уже три года могила музыканта в Комарово остается без надгробия. Представители фонда заверили, что так будет не всегда. Друзья и товарищи музыканта приняли решение установить на могиле настоящий валун, поисками которого занимались последние два года.

По словам директора, в настоящее время Фонд готовит смету на установку памятника. Пятитонный валун нужно будет привезти на кладбище, водрузить на постамент и зарастить мхом, травами и ромашками.

Друзья музыканта рассчитывают, что сумеют справиться в течение этого лета. И не отказываются от помощи неравнодушных людей, которые могли бы помочь деньгами.

Как отметила Сорокина, фонд собран из близких друзей Олега Николаевича и действует целиком и полностью на личные средства его участников.

Но кому отошло наследство музыканта? Известно, что Каравайчук не имел родственников, а после его смерти осталась дорогостоящая недвижимость. Как отметили сотрудники Фонда, квартира на Васильевском острове оказалась неприватизированной и отошла государству. Судьба дачи в Комарово по-прежнему неизвестна.

"Именно на даче можно было создать центр памяти Каравайчука. Мы обращались в соответствующие инстанции с предложением. Однако ответа не получили. Дача пустует и не используется", - отметила Сорокина.

По словам женщины, друзья и коллеги тщательно следят за состоянием могилы музыканта: "Пусть она без памятника, но не неухоженна. Мы постоянно присматриваем за ней и там постоянно лежат цветы. Больше, чем у кого бы то ни было в Комарово".

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