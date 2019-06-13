Андрей Лысенко, волонтер из ДНР: Чтобы украинские военные подошли к Донецку на 100 метров - должны быть серьезные бои. А их не было

В последние часы идет тревожная (правда, со ссылкой на украинские СМИ) информация, - о том, что «вооруженные силы Украины закрепились в поселке Марьинка». «Это, - уточняется, - всего в 100-200 метрах от Донецка. К населенному пункту вышли военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила».

Такие «сенсационные сведения» растиражировали многие информагентства, причем - почему-то - не только украинские. Нам не удалось получить официальную реакцию от военного руководства ДНР. Ограничимся пока беседой с одним из наших источников, которому доверяем. Андрей Лысенко - волонтер, ему 47 лет, всю жизнь живет в Донбассе, сейчас работает начальником железнодорожного участка на Донецкой обогатительной фабрике...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714466" frameborder="0"></iframe> Андрей Лысенко, волонтер из Донецка: «Чтобы украинские военные подошли к Донецку на 100 метров - должны быть серьезные бои. А их не было».Александр ГАМОВ

- Андрей, а можете трубочку поближе? Здесь тревожные такие новости идут, что якобы «украинские войска подошли вплотную к Донецку». Что у вас там местные СМИ передают? Как там обстановка? Что вы видите? И - конкретно называется Марьинка.

- Я вчера там был.

- В Марьинке?

- Нет, Марьинка, - она под Украиной.

- Я имею в виду - в той стороне, где Марьинка. Были...

- Да, в той стороне. Это Трудовские (название населенного пункта. - А.Г.). Там линия фронта проходит. Получается, Марьинка и Трудовские, - между ними полкилометра. Чтобы продвижение вперед было, это невозможно по одной простой причине…

- Там минные поля.

- Нет, они и так вплотную друг к другу уже давно стоят... И так расстояние между позициями там у них 200 - 300 метров. Оно как было, так и есть.

Для того, чтобы было продвижение какое-то и занятие позиции, - должны быть серьезные бои. Таких серьезных боев не происходило. Были обстрелы, естественно, как они обычно бывают, и тому прочее. Но вплотную они никак не могут приблизиться. К жилым домам вплотную, ну, это нереально.

- Это похоже, скорее, на агитку.

- Это вброс. И это, на самом деле, является неправдой.

- А обстановка как?

- Обстановка напряженная. Постоянно, сегодня с утра у них, как обычно… Трудовские они будят в 5 утра ориентировочно. Плюс-минус полчаса. У них принцип: обстрелять, разбудить людей, полчаса повоевать и успокоиться.

Вчера вечером тоже были там локальные столкновения.

- Но без жертв?

- По поводу военнослужащих я не могу вам сказать, а среди мирного населения - нет. В дома пока не летело. Периодически залетает, конечно, но на данный момент обстрелы идут периодически. Они могут возникнуть на 10 - 15 минут и прекратиться так же внезапно, как и начались.

- Ясно. Спасибо вам огромное за информацию. Если что - звоните, у вас есть мой мобильный.

- Хорошо.

- Держитесь, до свидания.

- И там - да, вы правы - минные поля. Они не пройдут никак.

- Я же был, я был на передовой.

- Они там не пройдут. Там расстояние между ними 200 - 300 метров. И все заложено минами. Нет, это (то, что передают информагентства. - А.Г.) нереально...

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