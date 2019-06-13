«Это не вмешательство»: Трамп готов принять от РФ компромат на демократов

Не успел спецпрокурор Роберт Мюллер завершить расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, как Дональд Трамп призвал генпрокурора Уильяма Барра рассекретить всю информацию по этому делу. Американцы имеют право знать всю правду о «российском деле» и тех действиях, которые предпринимали следователи, уверен президент США. Более того, по требованию президента американские спецслужбы в скором времени начнут новое расследование по делу о слежке в предвыборном офисе Трампа в 2016 году.

Но пока спецслужбы ищут виноватых в прошлых выборах, Трамп делает заявления о выборах грядущих, которые состоятся уже в ноябре 2020 года. Президент США, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что в случае, если представители России или Китая предложат ему компромат на конкурентов в будущей избирательной гонке, то он его примет и передаст ФБР.

- Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать, - заявил Трамп.

По его мнению, это не является вмешательством в выборы.

Но судя по опросам, пока шансы Трампа на второй срок весьма призрачные. Его поддерживают всего 33% респондентов, в то время как его противника-демократа - бывшего вице-президента Джо Байдена — 44%. Согласно второму вопросу, за Трампа выступают 32% опрошенных, а за сенатора-демократа Берни Сандерса — 42%.

Несмотря на то, что вмешательство России в американские президентские выборы было опровергнуто, власти США все равно продолжают наращивать силы для противодействия российской угрозе.

Бюджет Пентагона на следующий финансовый год составит $733 млрд. Из них $250 млн отправят на военную помощь Украине. Во время встречи Трампа и президента Польши Анджи Дуды, страны договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить в Польше численность американских военных до 5,5 тыс. человек.

- Шансы у Трампа на второй срок неплохие и они растут. А если он еще раскрутит историю с публикацией полного расследования о российском вмешательстве, представит имена и фамилии тех людей, которые сфабриковали против него «российское дело», то это будет для него звездный шанс перед президентской гонкой. Байден — не соперник, он уже давно себя дискредитировал. Реальный соперник — Берни Сандерс, - говорит «КП» американист-политолог Андрей Манойло. - Что касается заявлений Трампа о готовности принять компромат на демократов, то здесь речь идет о том, что президент США не прочь получить досье на Хилари Клинтон. По ее украинским делам. Оно, вполне возможно, есть у России. Получив это досье, Трамп может серьезно ударить по демократам, в частности, по Джо Байдену. У его сына были связи с украинской нефтегазовой компанией. Поэтому его ответ — способ запугать демократов.

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