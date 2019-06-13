Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Профицит федерального бюджета по итогам первого квартала 2019 года превысил 665 миллиардов рублей. При этом доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, достигла 57%. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

- По ряду параметров, в том числе по объему доходов, ситуация оказалась несколько лучше, чем ожидалось, - заметил Медведев.

В то же время премьер раскритиковал правительство за медленное использование бюджетных средств.

- По целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов, - заявил Медведев и потребовал от Минфина в пятницу представить ему объяснения, из-за чего возникла пробуксовка.

На заседании кабмина также рассматривали законопроект о льготном ввозе гражданских самолетов. Он освобождает от НДС самолеты, зарегистрированные в российском реестре. Кроме того, от НДС освобождается ввоз авиадвигателей, запчастей, комплектующих и опытных образцов, которые необходимы для испытаний гражданских самолетов. Нулевую ставку НДС также предлагается применять при продаже лайнеров и передаче их в лизинг.

- Во всех случаях речь идет о воздушных судах, которые зарегистрированы в российском реестре. Для тех, кто намерен перерегистрировать суда, которые сейчас зарегистрированы в других странах, предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года. В течение этого периода НДС при переводе самолетов из иностранных реестров взиматься не будет, - пояснил Медведев.

Сейчас более 85% лайнеров, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, зарегистрированы за рубежом - в основном, в реестрах Бермудских островов (81%) и Ирландии (4,3%). Авиаперевозчики объясняли, что регистрировать самолеты в России невыгодно: для этого нужно заплатить таможенную пошлину и НДС.