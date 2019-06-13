Металлургическая весна: предприятия ВТС запланировали стройки и развитие

Зимой производство продолжается – но наступление тепла означает, что настало время новых начинаний, новых проектов и строек. В Новороссии предприятия «Внешторгсервиса» показывают этому отличный пример – по всем городам ДНР и ЛНР, где работают металлурги, спецы коксохимического производства, шахтеры – разворачиваются новые стройки, обсуждаются новые идеи, которым суждено стать реальностью в ближайшие месяцы, и, конечно, строятся новые планы на будущее.

Один из самых масштабных строительных сезонов, судя по рассказам заводчан, с которыми мы общались в последние недели, ждет Донецкий металлургический завод - одном из крупнейших предприятий, входящих во «Внешторгсервис». Здесь в планах – сразу несколько крупномасштабных работ. Это и ремонт действующего оборудования, например – доменных печей и тамбура градирни №4, и строительство новых объектов – среди них градирня №2. В строительном цехе осваивают технологии сложного высотного монтажа металлоконструкций, и в ближайшее время начнется возведение самого сложного, 4-го яруса – он будет находиться на высоте более 50 метров. Замначальника заводского управления организации строительных работ Алексей Ширейкин немногословен и по старой заводской привычке говорит не о себе, а о коллегах – у рабочих людей есть очень хорошая традиция – в первую очередь ценить товарищей:

«Особую благодарность хотим выразить начальнику строительного цеха Дидоруку, начальникам участков Проценко, Авраимову, Чеченю, а также прорабам и мастерам строительного цеха, которые в условиях дефицита материалов применяют строительную смекалку и профессионализм, чтобы выполнить ремонт в установленные сроки», - слова Алексея Ширейкина кому-то, может быть, и покажутся «казенными» – но только не тем, кто знает его лично. За этими формулировками человека, привыкшего не к публичным выступлениям, а к тяжелой работе кроется глубочайшее уважение к коллегам.

Управление стройработами, кстати, заботится и о летнем отдыхе своих коллег по заводу. Активная работа ведется на социальных объектах. В пансионате «Металлург» провели новые системы пожаротушения и пожарной сигнализации – их заменой рекомендовали заняться представители пожарной инспекции.

Не забывают на предприятии и поздравлять сотрудников с профессиональными праздниками – в конце мая, например, отмечался День химика, и в центре внимания заслужено оказались сотрудники Центральной контрольной лаборатории, а точнее – ее структурного подразделения, химлаборатории. Ее, кстати, долгое время возглавляла и нынешний руководитель ЦКЛ Надежда Ястремская. Сегодня эта лаборатория – одно из ключевых звеньев в производственной цепочке, а на плечах сотрудников – ответственность за качество от сырья до готовой продукции – и с этими задачами они справляются на «отлично», чему способствует и постоянно внедрение новых технологий и оборудования. Благодаря этому постоянно повышается точность анализов, а времени на их проведение уходит все меньше. Но и знаний это, конечно, требует все больше и больше, причем часть из них невозможно получить «в теории» - только практика на реальном производстве делает из обычного дипломированного специалиста настоящего профессионала.

«Многому из того, что выполняется в наших химических лабораториях, не учат даже в институтах. Требования к качеству продукции сегодня столь высоки и разнообразны, что иногда приходится проводить специальную исследовательскую работу и создавать новые методики выполнения измерений», - поделилась с нами Надежда Ястремская.

Впрочем, еще более масштабный праздник готовится в Макеевке на их металлургическом заводе – в этом году он отмечает юбилей, 120 лет. Так что здесь сейчас на первом плане – предпраздничные хлопоты. На территории завода и так никогда не встретишь ни окурка, ни другого мусора – но сейчас она, кажется, блестит от чистоты. Но заводчане не останавливаются в стремлении украсить родное предприятие – за последние недели они убрали сухостои, обновляют площадки, переходы и перила – в общем, делают все, чтобы день рождения встретить «при полном параде». И, конечно же, какой праздник без цветов?

«В вопросе наведения порядка все цехи проявляют активность. Очень красиво получилось украсить наш завод благодаря тому, что многие занялись клумбами – их облагораживают, украшают разными декоративными новинками – все это очень помогает в праздничном настроении», - делится начальник участка по хозяйственному обслуживанию Анжелика Полякова.

Праздничное настроение царит и на Алчевском металлургическом комбинате, которому в мае исполнилось 123 года. И хотя дата не круглая, как, например, у макеевских коллег, праздничный подъем здесь ощущается ничуть не меньше. К годовщине на предприятии традиционно чествуют ветеранов и, конечно же, заводские династии – даже заводская газета в эти дни полностью посвящена рассказам и поздравлениям от сотрудников. Фактически, этот день рождения давно превратился в общегородской праздник – сложно найти семью, где не было бы никого, так или иначе связанного с металлургией. А некоторые семьи – поколениями трудятся на АМК, сохраняя верность родному заводу и в годы расцвета, и в трудные времена. Сейчас многие из них – заслуженные металлурги, которые всегда найдут добрые слова для родного предприятия:

«Комбинат – это вся моя жизнь, все успехи и достижения. Да, всякое бывало по работе, но ее нужно любить. У нас такая работа, что естественный отбор происходит сам собой – остаются только самые крепкие. Если человек год отработал, прижился – его потом не выгонишь. Он плачет, стонет, но все равно идет, работает и гордится тем, где он работает и на какой тяжелой работе. Если любишь и отдаешь себя полностью, значит, горишь на работе. Мне хотелось на нее бежать, и отпуск не нужен был. И коллектив был такой, что я был уверен в каждом человеке. Особенно, когда живешь и работаешь в этом коллективе 20-30 лет, уже знаешь, чем каждый дышит», - вспоминает ветеран труда, заслуженный металлург Сергей Рымарь. И пусть сегодня он уже на пенсии, но, по собственному признанию, и по сей день он ни сердцем, ни мыслями не расстался «с той заводской проходной».

И еще один день рождения, в масштабах пусть и всего одного, но очень важного подразделения, готовится отметить Харцызский трубный завод. Здесь к 45-летию приближается второй трубоэлектросварочный цех. Если честно, именно здесь, у трубников, мы окончательно поняли, что объединяет юбиляров и именинников. У всех у них, и на Макеевском, и на Алчевском металлургических, и на Харцызском трубном, рабочие – не ждут каких-то указаний «сверху», а делают главные подарки себе сами – эта хозяйственность, опора на собственные силы подкупает навсегда. На ХТЗ таким «своим собственным» подарком стал ремонт стелы у входа на производство, на которой запечатлены памятные даты и знаковые события. Конечно же она и раньше не была заброшенной – за ней тщательно следили и постоянно обновляли, но годы берут свое, и к 45-летию цеха пришла пора капитальной реконструкции. «Застрельщиком» выступил начальник цеха Олег Дреко.

«Всего за неделю ребята устроили капитальный ремонт, после которого стела простоит и до 90-летия нашего цеха. Конечно, тут очень постарались старшие мастера Виктор Привалов и Андрей Семененко – они руководили работами, и организовали такую слаженность, такое мастерство, что получилось и быстро, и надежно, и очень красиво», - рассказывают сотрудники цеха.

Но все праздники, конечно же, не значат, что рабочие бросают ради гуляний свои места – производство останавливать нельзя. Нельзя, уверены в ВТС, и забывать о безопасности – так что параллельно с юбилеями и днями рождения на заводах отметили и Неделю охраны труда – разумеется, учениями с самыми разными легендами. В Макеевке металлурги провели целую серию смотров конкурсов, которые начались на уровне подразделений, а потом и в масштабах всего завода. На Ясиновском коксохиме провели учения, которые начались со вводной о взрыве топки второго котла заводской ТЭЦ – и все подразделения принимали активное участие в ликвидации последствий условного ЧП – это и диспетчеры, и работники ГСС, здравпункта, охраны, аварийно-технической команды.

А в Макеевке и вовсе провели сразу серию тренировок – от разгерметизации емкости с моноэтаноламином до пожаров, в том числе – на складе ГСМ.

«На первых тренировках городские спасатели не очень хорошо ориентировались на территории предприятия. Рабочие – наоборот, не всегда сразу понимали принципы взаимодействия – но это были те самые шероховатости, из-за которых и нужны учения. С каждым разом работа становится слаженнее, быстрее и эффективнее. Да и проводим мы учения не совсем «условно» - например. с огнетушителем у нас сотрудники работают по-настоящему. Так что благодаря таким тренировкам в сложной ситуации они смогут сразу сориентироваться, и «задавить» ЧП еще в зародыше», - уверены на предприятии.

Весенние месяцы на предприятиях ВТС вышли на редкость насыщенными на самые разные события – и на производстве, и вокруг него. Мы рассказали лишь о некоторых их них, хотя достойных внимания поводов, несомненно, гораздо больше. Это и субботники, это и спортивные соревнования, и интеллектуальные турниры, например – «Что? Где? Когда?». И, конечно же, торжества, посвященные Дню Победы – «Бессмертные полки» на заводах вспоминали ушедших на фронт работников, многие из которых полегли в боях ради мирной жизни для своих детей и внуков. А они, в свою очередь, достойно несут трудовую вахту, своим трудом прославляя Новороссию.