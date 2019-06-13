Вместо Николая Дроздова программу «В мире животных» ведет его ученик

Николай Николаевич Дроздов сообщил «Комсомольской правде», что уже полгода не снимается в программе «В мире животных». В январе Дроздов упал, выполняя ежедневную зарядку, и сломал ребра - после чего проходил лечение в больнице, а на днях отправляется в санаторий на реабилитацию. В том числе и поэтому 81-летний Николай Николаевич отказался сниматься в передаче «В мире животных», которую вел больше 40 лет.

«Меня все просят, а я отказался. Столько уже лет! Если видите на «Карусели» выпуски с моим участием, то это прежние записи - «ретро». У них там море этих старых записей. Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», - пояснил «Комсомолке» Дроздов.

Но программа продолжила выходить на канале «Карусель» и даже сохранила название «В мире животных с Николаем Дроздовым». И мэтр появляется в каждом эфире - в короткой архивной рубрике «В мире животных вспоминает». Крутят интересные тематические записи из занимательных путешествий Николая Дроздова - архива хватит на много лет.

Ведет передачу теперь 16-летний Алексей Лапин, который последние несколько лет был учеником и соведущим Дроздова. Парень держится в кадре уверенно. Ну а Дроздов теперь в передаче «научный консультант на добровольных началах».

Два года назад мы разговаривали с Николаем Николаевичем о будущем «В мире животных», и он уже тогда рассказал нам о своем преемнике: «Но так как я не хочу, чтобы программа «В мире животных» загнулась, у меня появился соведущий. Это мой ученик Алеша Лапин. Надеюсь, что через некоторое время полностью отойду в сторону и буду наблюдать, как работает Леша. Начинал он юным корреспондентом - выезжал на небольшие съемки, благодаря чему научился говорить и держаться в кадре, освоил специфику работы на телевидении. К тому же мальчик воспитывался в телевизионной среде. Его мама - продюсер, а папа - президент Ассоциации научно-популярного и просветительского телевидения. Это - компания, которая производит и «В мире животных». Алеша с детства знаком с телевизионной дисциплиной: готов по три раза переписывать синхроны, делать дубли общения с животными, пока не получится интересный и ненапряжный сюжет…».

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