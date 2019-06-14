Как в Сахалинской области заботятся о людях

В 2019 году почти 15 тысяч человек в Сахалинской области уже перестали быть бедными. Для небольшого региона это огромная цифра! Количество бедных сократилось с 9,7% до 6,7% населения. В ближайшее время это число вновь сократится. Правительство Сахалинской области во главе с врио губернатора единственного островного региона России Валерием Лимаренко принимает новый пакет мер для повышения благосостояния сахалинцев. Речь как о финансовой помощи, так и о новых рабочих местах.

С ЗАБОТОЙ О САХАЛИНЦАХ И КУРИЛЬЧАНАХ

Областные власти сегодня сосредоточили усилия на решении самых острых проблем региона. В начале 2019 года за чертой бедности находились 47,6 тыс. сахалинцев и курильчан. Но благодаря новым мерам поддержки самых незащищенных категорий граждан, а также индивидуальному подходу к каждому случаю руководству региона удалось помочь 14,7 тыс. местных жителей. Они больше не являются бедными.

«Чаще всего с бедностью сталкиваются семьи с детьми, одинокие пенсионеры и безработные, - пояснил Валерий Лимаренко. - Наша задача - помочь каждому нуждающемуся. В этом году мы изменили подход к оказанию помощи, она стала индивидуальной и адресной. Кроме того, был введен новый пакет льгот».

Особое внимание в области уделяют поддержке семей. Как отмечает Лимаренко, при появлении ребенка люди должны становиться не беднее, а богаче. Проблемы семей, в которых один из родителей находится в декретном отпуске, являются временными. Поэтому в этот период их необходимо поддерживать.

Так, с 1 апреля всем мамам при выписке из роддома дарят комплект детских принадлежностей, необходимых во время первых дней жизни малыша. Малоимущие семьи также получают компенсацию расходов на покупку товаров для новорожденных и предметов домашней обстановки.

.Фото: Иван КАШИРИН / пресс-служба правительства Сахалинской области

Вскоре власти региона планируют ввести дополнительную меру поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет. До получения места в детсаду они будут получать ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума для ребенка. В Сахалинской области эта сумма составляет 14 536 рублей.

Также среди новых мер поддержки - предоставление путевок в санатории участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, возмещение части затрат на покупку угля и дров людям, проживающим в домах без централизованного теплоснабжения, ежемесячная выплата неработающим пенсионерам - ветеранам боевых действий. Кроме того, введены единовременные выплаты для ветеранов - участников конфликта на острове Даманском, а также дополнительное финансирование высокотехнологичной медицинской помощи для тяжелобольных.

Одна из мер поддержки для пожилых людей была введена совсем недавно. Так, уже в июне жители области начали получать «северную» надбавку за 35 лет стажа - 3000 рублей в квартал. Новая мера позволит охватить еще как минимум 14 тысяч областных пенсионеров. Ранее такую выплату начисляли только при стаже выше 40 лет.

В области заботятся и о трудоустройстве пожилых граждан. Власти региона заметили, что женщинам за 50 бывает непросто найти работу, хотя у многих из них есть большое желание что-то делать, в первую очередь - помогать другим. Для них запускают проект «Сестра милосердия». Женщины пройдут специальное обучение, а потом смогут помогать больным и одиноким гражданам. Решаются сразу две задачи: один человек получает работу с полноценной зарплатой, второй - обретает квалифицированную сиделку.

ДОНОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Подобные меры позволят к концу года уменьшить долю бедных жителей Сахалинской области до 4,6%. Это будет лучший показатель в России - в среднем по стране он составляет 13%.

Особые возможности региона во время недавнего визита отметил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. «Бюджетная обеспеченность Сахалинской области почти в два раза выше бюджетной обеспеченности в среднем по Российской Федерации. Поэтому Сахалин должен быть образцовой территорией по условиям жизни людей», - подчеркнул он.

По мнению полпреда, пока между богатством региона и реальной ситуацией в домах и на улицах существует разрыв. Задача - его преодолеть. Над этим как раз работает областное правительство. И первые успехи уже заметили в Агентстве стратегических инициатив. Как отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Сахалинская область стала донором лучших практик по поддержке семей с детьми.

«Это очень хорошие и эффективные практики, мы будем рекомендовать их к широкому распространению по всей стране - предложения об этом решено включить в доклад к заседанию Государственного совета по социальной политике. Возможно, и ряд других решений по борьбе с бедностью можно будет тиражировать и на другие регионы», - сообщила Чупшева на встрече с Валерием Лимаренко.

Сегодня Сахалинская область и АСИ сотрудничают по двум основным направлениям: улучшению инвестиционного климата и социальным проектам. Уже есть положительные результаты взаимодействия. По итогам прошлого года регион укрепил позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата, переместившись с 79-го на 37-е место.

При участии агентства в 2018 году Сахалин впервые принимал национальный чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). На острове открыты Ресурсный центр для людей с ограничениями здоровья и детский технопарк «Кванториум».

На Сахалине большое внимание уделяют развитию детского спорта. Автор фото: Андрей ГОЛОВАНОВ/ТАСС

В ЛИДЕРАХ ПО РАСХОДАМ НА СОЦИАЛКУ

Островной регион по уровню расходов социальной направленности занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Только за прошлый год 68 миллиардов рублей (47% расходов бюджета) были направлены в социально-культурную сферу.

Так, на социальную политику было выделено 23,1 миллиарда рублей. Этими средствами обеспечены более 220 мер поддержки инвалидов, семей с детьми, пенсионеров и других категорий граждан, нуждающихся в помощи. В 2018 году ими воспользовались 250 тысяч человек - свыше половины жителей региона. На поддержку образовательной сферы (то есть в первую очередь строительство и реконструкцию школ) было направлено 21,8 миллиарда рублей, на здравоохранение - 14,6 миллиарда.

В 2019-м бюджет сохранил социальную направленность. При этом доходы выросли на 30,1 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, следовательно, и расходы по ключевым направлениям увеличились. Почти 84 миллиарда рублей будет направлено на здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту, физическую культуру и спорт. Из этой суммы финансируются и новые меры соцподдержки, которые уже оказали влияние на жизни тысяч жителей и помогли им в трудной ситуации.

СКАЗАНО

«В приоритете - качество жизни сахалинцев и курильчан. Богатства островного региона должны в первую очередь служить их интересам».

Валерий ЛИМАРЕНКО, врио губернатора Сахалинской области