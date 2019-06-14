Сенаторы помогают найти лучшие продукты

Конкурс «Гарантия качества» - независимое исследование продовольствия, которое проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. Лучшие эксперты страны изучат представленные продукты и напитки в 20 номинациях. По регламенту к участию в конкурсе допускаются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства, общепит и торговые сети. Вручение наград пройдет 14 ноября 2019 года.

Ирина Гехт, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.Фото: Иван МАКЕЕВ

- На второй год проведения конкурса мы ввели новые номинации — кулинарию и продукты здорового питания. Это очень важно! Рынок функциональных продуктов только формируется и нам необходимо поддержать те компании, которые производят такого рода продукцию, - отметила на пресс-конференции в «Комсомольской правде» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Все представленные на конкурс образцы продуктов проходят несколько этапов исследования: оценку качества дегустаторами ведущих отраслевых научно-исследовательских институтов, тестирование в лабораториях, оценку маркировки. Причем, подтасовка фактов невозможна даже теоретически.

Оксана Кузнецова, директор Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Все образцы поступают в лаборатории и на дегустации под кодовыми номерами. Дегустаторы не знают, какие именно бренды тестируют, - пояснила «КП» директор Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова. - Больше того, если поначалу к дегустациям привлекались представители ассоциаций, которые нередко узнавали свою продукцию, то сейчас этим занимаются только независимые эксперты.

В конкурсе «Гарантия качества-2018» приняли участие предприятия из 41 региона — 89 производителей и торговых сетей, которые выступают заказчиками собственных торговых марок (СТМ). К проекту присоединились предприятия из Казахстана. 284 образца получили различные награды — это порядка 74% от общего количества поданных образцов. В этом году организаторы конкурса также ждут заявки от участников из стран ЕАЭС. Свою заинтересованность уже высказали перерабатывающие предприятия из Белоруссии.

Конкурс «Гарантия качества» добровольный. Производители с откровенным фальсификатом и не стремятся принять в нем участие. Но, по словам руководства продовольственных ассоциаций, на рынке нет засилия опасных для здоровья продуктов.

Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».Фото: Иван МАКЕЕВ

- На кондитерском рынке количество фальсификата не превышает 3%. Тем не менее, наше желание — сделать рынок абсолютно качественным и добросовестным, - отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. - По итогам 2018 года экспорт кондитерской продукции составил 1 млрд. 200 млн. долларов, что вывело кондитерскую отрасль на четвертое место по экспорту среди всех отраслей агропромышленного комплекса России (после зерна, масложировой продукции и рыбы).

Насколько активно производители мясных продуктов и рыбы принимают участие в конкурсе «Гарантия качества»?

- В прошлом году самой популярной категорией стала «мясная продукция»: было 166 образцов, из них 66% получили награды. Это действительно достойные продукты, которые можно смело отнести к высококачественным, - сообщила Оксана Кузнецова. - Рыбы было представлено значительно меньше. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы к конкурсу присоединились новые производители, регионы и даже страны.

Больше того, начиная с нынешнего года, эксперты конкурса будут изучать качество продуктов, которые признавались победителями конкурса в прошлые годы. Тем самым эксперты смогут оценить, держит ли компания планку в производстве продукта.

Максим Синельников, заместитель руководителя Национальной Мясной Ассоциации.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Бывает, что качество достойного продукта начинает снижаться. Если такое происходит, можно подумать над отзывом медали, - предполагает заместитель руководителя Национальной Мясной Ассоциации Максим Синельников.

- Наша задача выявить лучших, а не худших; развивать, а не чернить, - отмечает Оксана Кузнецова. - В конкурсе принимают участие как известные федеральные производители, так и небольшие местечковые. Мы прекрасно понимаем, что региональные продукты уникальны, население должно их знать. Поэтому для участников конкурса у нас расценки минимальные.

Причем, организаторы конкурса договорились с главным внештатным диетологом Минздрава России Виктором Тутельяном и президентом Лиги здоровья нации Лео Бокерия, что легендарные академики РАН составят рацион из продуктов-победителей конкурса «Гарантия качества».

Сергей Беляков, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это миф, что люди в первую очередь ориентируются на цену и не смотрят на разного рода отличительные знаки, которые показывают победы в конкурсах. Смотрят. Больше того, покупатель становится весьма избирательным, - делится наблюдениями председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. - Это не значит, что за один — два года проведения конкурса мы изменим ментальность покупателей (там много других факторов, которые влияют). Но создавать условия, которые побуждали бы его совершать более осознанный выбор и ориентироваться на такие знаки отличия, - это важно.