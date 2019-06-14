2019-06-13T23:53:06+03:00
Наши права и льготы

Какая помощь полагается, если человек погиб или пострадал от трудовой травмы

После трагедии в аэропорту «Шереметьево» Фонд социального страхования (ФСС РФ) выплатил семьям погибших 8 млн руб. Эксперты рассказали, кому и в каких случаях предоставляется денежная поддержка из средств ФСС
Анна НИКОЛАЕВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Если граждане, работающие по трудовым договорам, следуют к месту командировки по поручению работодателя, то повреждение здоровья в ходе такой поездки признается несчастным случаем на производстве и страховым случаем в соответствии с требованиями законодательства, - поясняют специалисты. - Среди погибших в аэропорту «Шереметьево» оказались граждане, непосредственно исполнявшие свои трудовые обязанности, как бортпроводник Максим Моисеев, или находившиеся в дороге к месту служебной командировки. По законодательству семье погибшего в результате несчастного случая на производстве предоставляется единовременная страховая выплата в размере 1 млн рублей.

Если в семье есть несовершеннолетние дети, либо дети старше 18, но не достигшие 23 лет и обучающиеся на дневном отделении, то они также получают право на ежемесячную страховую выплату, как и другие нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении погибшего. Для расчета выплаты берется средний размер заработка погибшего и делится на количество получателей, за вычетом доли, приходящейся на него самого.

Если у человека тяжелая травма, но он выжил, то ему предоставляются:

• оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. Больничный подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

• страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности. Если учреждение медико-социальной экспертизы установило стойкую утрату профессиональной трудоспособности, то пострадавшему на основании заявления и документов, подтверждающих наступление страхового случая, назначаются единовременная и ежемесячная страховые выплаты. Сейчас часть документов поступает в фонд без участия самого заявителя благодаря межведомственному взаимодействию.

• Кроме того, пострадавшим работникам гарантируется оплата лечения в случае получения травмы тяжелой степени и оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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