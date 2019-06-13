Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова: «Мы привозим тысячи молодых людей из других стран в Россию»

Экономика любой страны зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. И речь не только о стоимости нефти на глобальных биржах. Санкции Запада против России показали две вещи. Первая - они приостановили наш экономический рост. Вторая - он не исчез совсем, потому что мы смогли опереться на геополитических союзников.

Дружба на высшем уровне, как и дружба между обычными людьми, формируется годами. На межгосударственном уровне такую работу проводит Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Ведомство работает в 81 стране мира.

- У нас есть программа «Новое поколение», - рассказала в открытой студии «КП» на форуме в Санкт-Петербурге глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. - Мы привозим порядка тысячи молодых людей, лидеров в своих областях из разных стран, в Российскую Федерацию, где они знакомятся со своими коллегами.

Это позволяет избавить молодых людей от стереотипов, навязанных, в том числе, зарубежными СМИ. Кроме того, ведомство активно работает с соотечественниками, которые не хотят терять связь с исторической родиной. По данным агентства, в мире проживает около 30 миллионов российских соотечественников. Это одна из самых больших диаспор в мире. Эти люди являются носителями русской культуры, ценностей, языка, своеобразными проводниками гуманитарных связей и отношений между Россией и зарубежными странами.

- В нашей работе несколько сквозных приоритетов. Во-первых, работа с молодыми людьми. Мы полностью переориентировали на них наши программы. Сформировали пулы молодых соотечественников, - говорит Митрофанова. - Во-вторых, географический приоритет - это страны СНГ. То окружение, с которым мы должны дружить. Тем более что делаем мы это с большим удовольствием. С этими странами мы долго жили в одной семье. Конечно, люди меняются, молодое поколение хуже знает русский язык. Но поскольку у нас много мигрантов из Средней Азии, то там большая потребность в русском языке. И мы стараемся ее удовлетворять.

В центрах Россотрудничества есть курсы русского языка. На них обучаются 19 тысяч человек. Кроме того, ведомство проводит переобучение и повышение квалификации преподавателей русского языка в других странах. Самое тесное сотрудничество - с Беларусью. Там работают три крупных центра агентства - в Минске, Гомеле и Бресте.

- С Беларусью у нас особая атмосфера сотрудничества, наиболее близкая, - отмечает Элеонора Митрофанова. - Конечно, наша ежегодная тема – это День Победы. В следующем году будет юбилей. Мы подготовили большую программу: выставки, серия документальных и художественных фильмов. Мы будем дублировать их на разные языки и отправлять в другие страны. А в Беларуси, естественно, будут особые мероприятия. Мы над ними сейчас думаем.

Подобную работу принято называть «мягкой силой». То есть, когда страна воздействует на людей в других государствах с помощью культурных ценностей, а не с помощью истребителей и ракет. Особую роль здесь играют иностранные студенты - выпускники российских вузов. Каждый год Россотрудничество отбирает перспективных молодых людей в разных странах мира и отправляет их на обучение на бюджетных отделениях в РУДН и другие известные университеты.

- Это достаточно мощная сила. Благодаря нашей ассоциации выпускников российских и советских вузов, в Ливане у нас не только центр в Бейруте, а еще 19 центров российско-ливанской дружбы, в которых наши выпускники изучают русский язык, - говорит глава Россотрудничества. - Здесь очень важны партнеры, с которыми мы работаем. Поэтому выпускники российских и советских вузов - это мощнейшая партнерская сеть.