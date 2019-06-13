2019-06-13T18:14:59+03:00
Происшествия

Сестер Хачатурян все же будут судить за убийство

Никаких переквалификаций дела на «самооборону» в этом деле не будет
Дина КАРПИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Крестина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в Басманном суде.Крестина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в Басманном суде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Спустя почти год расследование громкого дела об убийстве родного отца тремя девочками-погодками подходит к концу. В эти минуты в Главном Следственном управлении предъявляют окончательные обвинения Ангелине Хачатурян. Завтра эту же процедуру пройдут Мария и Крестина. Дальше все материалы будут преданы в суд.

И, к сожалению, никаких переквалификаций ожидать не стоит. Не смотря на все истязания, насилие и мучения отцом, девушки пойдут по 105 УК РФ «Убийство группы лиц по предварительному сговору». Это самая тяжкая статья в уголовном кодексе РФ. Три девочки-погодки, всю жизнь жившие в страхе, побоях и насилие пойдут в суд, как особо-опасные преступницы.

Напомним, что в конце июля прошлого года они убили собственного отца. Все случилось в квартире семьи на Алтуфьевском шоссе. Целый год следствие разбиралось почему и как это произошло. Всплыло много шокирующих деталей. Про то, что Михаил Хачатурян был жутким тираном и держал в страхе не только родных и близких, но и весь двор. Что он страдал раздвоением личности и расстройством сексуального поведения (установлено следствием - ред.). Прострелил ногу соседке. Нападал с пистолетом на собственного сына, гулял с оружием по Москве никого не боясь (фотографии, свидетельствующие об этом вывешены у него на страничке в соцсети). Что его жена Аурелия Дундук не раз обращалась в полицию с жалобами на побои, но все ее заявления оказывались в мусорной корзине. В итоге не выдержав издевательств женщина ушла. Видела детей украдкой.

Но самое главное — отец не только бил своих дочерей, но и насиловал. Эти факты доказаны многочисленными судебно-медицинскими экспертизами, вошедшими в дело. Судебные психологи признали — девочки жили в постоянном страхе (психотравматической обстановке), а прямо накануне произошедшего Михаил всерьез угрожал им убийством. Младшая из сестер — Мария была так запугана отцом, что медики признали ее невменяемой на момент убийства. Девушка не отдавала себе отчета в происходящем и до сих пор нуждается в помощи психолога — ей сняться кошмары, она все время плачет. Забыть все, что произошло она уже никогда не сможет, а тут еще постоянные допросы, экспертизы, следственные эксперименты.

Мало того, параллельно с такими страшными действиями над собственными детьми, Хачатурян пытался совратить и их подруг. В телефоне у убитого следователи нашли переписки с девочками-подростками, он рассылал им фотографии порнографического содержания.

Но как стало известно «КП» из источников, близких к следствию, не смотря на все доводы, старания правозащитников, общественности и адвокатов, особо-тяжкую статью — 105 ч. 2 сестрам переквалифицировать следователи из ГУ СК РФ не намерены ни на "превышение допустимой самообороны", которая обычно применяется к жертвам насильников. Ни даже на "непреднамеренное убийство".

- На мой взгляд убийство произошло в состоянии аффекта. Коллективный аффект тоже известен в криминалистике (тем более у одной из сестер подтвердилась невменяемость на момент убийства). Об этом говорят многочисленные детали — количество и характер нанесенных травм (38 ножевых ранение — ред). Да и вообще способ убийства, те, кто готовятся заранее — а «по предварительному сговору» как раз о том, что была подготовка - скорее используют яд или инициируют суицид, чтоб отвести от себя подозрение. Втроем хватаются за нож либо закоренелые бандиты, либо доведенные до отчаяния в страхе за свою жизнь люди. - Говорит эксперт-криминалист Эдвард Пригожин. - И если такие факты как насилие и постоянные побои вскрылись, то мне вообще не понятно как можно их игнорировать в процессе квалификации действий обвиняемого. В любом случае, девочки вполне могут претендовать на суд присяжных.

«КП» и дальше будет следить за ходит процесса над сестрами Хачатурян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шлюхами были - шлюхами и сдохнете»: отец-извращенец угрожал дочерям расправой за несколько месяцев до того, как они его убили

Жуткая история задержания трех сестер за убийство отца продолжает шокировать новыми подробностями. В распоряжении «Комсомольской правды» оказались аудиозаписи, которые в апреле Михаил Хачатурян отправил своим дочерям, когда находился в отъезде. Ими на условиях анонимности поделилась подруга задержанных Кристины, Ангелины и Марии. (подробности)

Подруга трёх сестер, убивших отца: «Не хочу никого оправдывать, но он был настоящим чудовищем»

Рассказать об этом человеке даже самую малость девушка по имени Ольга согласилась лишь на условиях строжайшей анонимности, а потому ее имя изменено.

Напомним, в минувшую пятницу три молодые сестры - Кристина, Мария и Ангелина - зарезали собственного отца в своей же квартире (подробности)

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дина КАРПИЦКАЯ

 
Читайте также
Новости 24
Путин принял в гражданство РФ американского переводчика стихов Пушкина
Совбез ООН проведет встречу, на которой обсудят нападение на танкеры в Оманском заливе
США уговаривают Индию не закупать С-400
В Мексике нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало
Госдума предложила повысить штраф до 18 миллионов рублей за хранение данных россиян
Москва предложила Киеву мировое соглашение по газу
Германия не будет менять позицию по «Северному потоку - 2», несмотря на угрозы США
Завершается прием заявок на премию «Импульс добра»
Кремль: Путин и Трамп смогут переговорить «на ногах» на саммите G20
Международные резервы РФ превысили $500 миллиардов
В партии Зеленского заявили о желании получить абсолютную монополию в Раде
Водитель купил на заправке лотерейный билет и выиграл миллион долларов
Ученые объяснили, почему современные люди продолжают много есть
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
Володин: Россия сформирует проект заявки на участие в ПАСЕ 19 июня
Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии