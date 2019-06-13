Сестер Хачатурян все же будут судить за убийство

Спустя почти год расследование громкого дела об убийстве родного отца тремя девочками-погодками подходит к концу. В эти минуты в Главном Следственном управлении предъявляют окончательные обвинения Ангелине Хачатурян. Завтра эту же процедуру пройдут Мария и Крестина. Дальше все материалы будут преданы в суд.

И, к сожалению, никаких переквалификаций ожидать не стоит. Не смотря на все истязания, насилие и мучения отцом, девушки пойдут по 105 УК РФ «Убийство группы лиц по предварительному сговору». Это самая тяжкая статья в уголовном кодексе РФ. Три девочки-погодки, всю жизнь жившие в страхе, побоях и насилие пойдут в суд, как особо-опасные преступницы.

Напомним, что в конце июля прошлого года они убили собственного отца. Все случилось в квартире семьи на Алтуфьевском шоссе. Целый год следствие разбиралось почему и как это произошло. Всплыло много шокирующих деталей. Про то, что Михаил Хачатурян был жутким тираном и держал в страхе не только родных и близких, но и весь двор. Что он страдал раздвоением личности и расстройством сексуального поведения (установлено следствием - ред.). Прострелил ногу соседке. Нападал с пистолетом на собственного сына, гулял с оружием по Москве никого не боясь (фотографии, свидетельствующие об этом вывешены у него на страничке в соцсети). Что его жена Аурелия Дундук не раз обращалась в полицию с жалобами на побои, но все ее заявления оказывались в мусорной корзине. В итоге не выдержав издевательств женщина ушла. Видела детей украдкой.

Но самое главное — отец не только бил своих дочерей, но и насиловал. Эти факты доказаны многочисленными судебно-медицинскими экспертизами, вошедшими в дело. Судебные психологи признали — девочки жили в постоянном страхе (психотравматической обстановке), а прямо накануне произошедшего Михаил всерьез угрожал им убийством. Младшая из сестер — Мария была так запугана отцом, что медики признали ее невменяемой на момент убийства. Девушка не отдавала себе отчета в происходящем и до сих пор нуждается в помощи психолога — ей сняться кошмары, она все время плачет. Забыть все, что произошло она уже никогда не сможет, а тут еще постоянные допросы, экспертизы, следственные эксперименты.

Мало того, параллельно с такими страшными действиями над собственными детьми, Хачатурян пытался совратить и их подруг. В телефоне у убитого следователи нашли переписки с девочками-подростками, он рассылал им фотографии порнографического содержания.

Но как стало известно «КП» из источников, близких к следствию, не смотря на все доводы, старания правозащитников, общественности и адвокатов, особо-тяжкую статью — 105 ч. 2 сестрам переквалифицировать следователи из ГУ СК РФ не намерены ни на "превышение допустимой самообороны", которая обычно применяется к жертвам насильников. Ни даже на "непреднамеренное убийство".

- На мой взгляд убийство произошло в состоянии аффекта. Коллективный аффект тоже известен в криминалистике (тем более у одной из сестер подтвердилась невменяемость на момент убийства). Об этом говорят многочисленные детали — количество и характер нанесенных травм (38 ножевых ранение — ред). Да и вообще способ убийства, те, кто готовятся заранее — а «по предварительному сговору» как раз о том, что была подготовка - скорее используют яд или инициируют суицид, чтоб отвести от себя подозрение. Втроем хватаются за нож либо закоренелые бандиты, либо доведенные до отчаяния в страхе за свою жизнь люди. - Говорит эксперт-криминалист Эдвард Пригожин. - И если такие факты как насилие и постоянные побои вскрылись, то мне вообще не понятно как можно их игнорировать в процессе квалификации действий обвиняемого. В любом случае, девочки вполне могут претендовать на суд присяжных.

«КП» и дальше будет следить за ходит процесса над сестрами Хачатурян.

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