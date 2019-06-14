В России рухнули цены на музыку в интернете

Меломаны получили возможность слушать музыку без рекламы и освободить память в своих смартфонах – в России запустили подписку на музыкальный стриминг (музыка, которую можно слушать в интернете – прим. ред) по цене, которой не было аналогов. Слушать любимую музыку онлайн без рекламы теперь можно за 60 рублей в месяц - эта цена почти втрое ниже, чем было раньше.

Музыкальный стриминговый сервис доступен пользователям, у которых есть SIM-карта любого российского оператора, а клиенты МТС, которая и запустила ультра-дешевый стриминг, не будут оплачивать мобильный трафик при прослушивании музыки в сервисе.

Чтобы слушать музыку на таких условиях, нужно установить на телефон приложение. Оно содержит фонотеку из более 50 млн песен в любых жанрах: от поп и рок музыки до классики. С помощью подписки пользователи смогут создавать собственные плейлисты, сохранять их в смартфон и слушать, когда нет доступа в интернет, например, в самолете или на даче. Кроме того, подписка позволит пользоваться поиском по трекам, альбомам и артистам, а также встроенным распознаванием музыки.

Как оформить подписку по сниженной цене, можно прочитать по ссылке https://music.mts.ru/promo60.