Константина Богомолова осудили за высокомерное интервью с Собчак

Нет большого секрета в том, что у Ксении Собчак роман с Константином Богомоловым. Тайное окончательно стало явным после драки режиссера с тогда ещё супругом ведущей, Ксении Собчак, у злосчастной «Кофемании». Выдержав паузу, 37-летняя ведущая и Виторган в своих соцсетях сообщили о том, что их семья приказала долго жить. После чего Ксюша и Константин преспокойненько стали уже официально вместе выходить в свет вместе, а Виторган пока кукует один.

Закономерным стало приглашение Ксенией своего нового возлюбленного в программу «Осторожно, Собчак!». Говорили в основном о театре, о том, что Константин стал доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина, и совсем чуть-чуть про личную жизнь. 43-летний Богомолов немного удивил зрителей передачи снобизмом по отношению к своей даме. Выражения «Ты там, где шум», «У тебя и твоих знакомых не разработаны рецепторы для правильного восприятия театра» и менторский тон, конечно, сделали интервью более острым, но и заставили зрителей отнестись к Собчак с неким сочувствием.

«Перед тобой сидит человек, обладающий одновременно и интеллектом, и даром» - в какой-то момент окончательно «занесло» Богомолова.

Правда, под конец Ксения таки легонечко уколола бойфренда:

- Я еще не знаю, сколько у программы с тобой будет просмотров. Извини, ты же не Ольга Бузова, - сказала Собчак.

Богомолов, конечно же, ответил «от души» и по мужски: «Ну, мать, если видео не набрало миллион, то это значит ты этот миллион не набрала». На что Собчак начала упрекать режиссёра в некоем кокетстве - мол, мечтаешь о море и книжке и бросить все это «праздное», при этом «чекинишься» на самых модных тусовках. Под конец Ксения предложила завершить беседу со словами «Не могу же я всю свою жизнь потратить на Вас».

- Вы ее и так уже не всю потратили. Остаток - вполне возможно, - отшутился Константин.

Но ведущая задала финальный вопрос - «Что у вас с личной жизнью?», на что ее визави сказал, как отрезал: «Я свою личную жизнь не комментирую».

"Разбудите его кто нибудь... У него глаза закатываются от собственного превосходства" - отреагировала Сеть. Многие назвали интервью самым скучным за историю программы «Осторожно, Собчак», обвинив режиссера в бесконечном самолюбовании и отсутствии «химии» между ведущей и режиссером. Другие же, наоборот, заметили, как кокетливо ведёт себя Ксения.

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