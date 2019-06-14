Позвольте причинить вам немного добра!

Не все люди способны прожить свою жизнь просто и легко, некоторым необходимы дополнительные страсти, впечатления и заботы. И получить их можно, лишь вмешиваясь в чужие дела, помогая другим, даже если они об этом совершенно не просят.

Из девочки - в скучную тетку

Вот, например, моя соседка Наталья Петровна просто обожает всех спасать. Она кормит дворовых котов и голубей, благоустраивает придворовую территорию, выращивает пальмы в подъезде и с остервенелой настойчивостью дает всем непрошеные советы.

Муж Натальи Петровны постоянно на работе, детей у пары нет, оттого и образуется много свободного времени и энергии, которые женщина щедро дарит посторонним людям.

Тем, кто постарше, раздает рецепты очищения крови и приготовления тортов, с молодыми делится информацией о распродажах и городских концертах. Словом, человек Наталья Петровна - незаменимый и общественно полезный. Вот только семейная жизнь ее вовсе не напоминает сказку.

Как-то подвыпив, муж суперактивной женщины поделился с соседями, что не рад, когда его жена бесконечно кому-то помогает и постоянно трещит о чужих проблемах. Лично ему нет никакого дела, кто там забеременел, а кто развелся.

- Я женился на молодой беззаботной девочке, которая ходила на дискотеку и носила короткие юбки, - признавался он. - Не понимаю, когда она успела превратиться в скучную тетку, интересы которой ограничены покупкой колбасы по акции и обсуждением новой возлюбленной Баскова.

Не все люди способны прожить свою жизнь просто и легко, некоторым необходимы дополнительные страсти, впечатления и заботы.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ее «хорошесть» переходит все границы

Хуже всего, что Наталья Петровна почти не уделяет внимания себе: ее не беспокоят округлившиеся формы, не пугает отсутствие маникюра и интересов. Когда-то она училась на парикмахера, но так и не смогла найти достойной работы, поэтому последние

10 лет вынуждена сидеть дома. Ее супруг, напротив, много читает, регулярно ходит на выставки, в музеи и, что характерно, совсем не пьет. Наталья Петровна редко составляет ему компанию, поскольку очень занята: неделю назад сажала цветы в палисаднике, белила деревья, а сейчас мастерит скворечники из пластиковых бутылок.

При этом и мужа Наталья Петровна опекает не меньше: сама покупает ему одежду и обувь, сама планирует меню, визиты к родственникам и отпуск. Муж по этому поводу лишь грустно шутит, что у них в семье настоящая демократия - народ имеет все права, но не может ими пользоваться из-за многочисленных ограничений. Его супругу положение дел вовсе не смущает, ведь она «хочет как лучше» и «посвятила ему всю свою жизнь».

Недавно Наталья Петровна записала супруга на курсы пилатеса, потому что у него стрельнуло в боку, а еще пригласила на дом народного целителя и астролога, которые за 7000 рублей зараз почистили карму. Узнав, что от его зарплаты осталось совсем ничего, супруг попытался возмутиться, но был вынужден съесть купленный по случаю Дня защиты детей торт. Восторженная супруга объяснила, что хоть наследников у них нет, они все равно радуются за других.

Устал от бесполезной суеты

Не исключено, что вся эта чрезмерная забота и опека - от скуки и полного нежелания жить собственной жизнью. Ведь взять ответственность за собственное счастье гораздо труднее, чем опекать других. А между тем Наталье Петровне всего 48 лет, ей бы жить и радоваться!

- У нас на кухне обсуждается буквально все, - продолжает жаловаться ее супруг, - от растолстевшей соседки до новых сортов клубники и борьбы с клещами! Мне кажется, я живу не с женой, а с матерью Терезой, которая положила свою судьбу на алтарь добра и сострадания. Проблема лишь в том, что многих жутко раздражает ее вечная потребность совать нос в чужие дела и без конца советовать.

В какой-то момент, устав от удушающей заботы и тотального контроля, муж подал на развод. Возможно, захотел пожить для себя, а может, нашел кого-то... Наталья Петровна оказалась совершенно не готова к подобному повороту судьбы, ведь все, что она делала, было для него, и руководствовалась она исключительно идеями любви. Отказывала себе во всем, забывала о своих интересах, старалась... Как же так?

- Современные люди стали настоящими эгоистами, - чуть не плача, оправдывалась Наталья Петровна. - Каждый думает только о себе, пытается набить свой карман, а что происходит вокруг, никого не волнует. И только такие неравнодушные люди, как я, помогают обществу, берут на себя часть его проблем! Ну а то, что муж ушел, так ведь и от эгоисток уходят, и от красоток - от этого не застрахуешься.

* * *

Конечно же, в словах Натальи Петровны есть здравый смысл. Эгоизм - это плохо, и заботиться об окружающих, безусловно, нужно. Но стоит ли посвящать этому всю свою жизнь и добровольно отказываться от личного счастья? Ведь если ты несчастлива сама, то как ты сможешь помочь окружающим? И не лучше ли вначале создать рай в своем собственном доме, а уже потом браться за других.