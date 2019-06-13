Елену Малышеву обвинили в дискриминации людей с нарушениями интеллекта

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева с завидной регулярностью оказывается в эпицентре скандалов. На этот раз ее обвинили в неэтичном поведении и дискриминации людей с ментальными нарушениями.

«Откуда берутся кретины?» - такой вопрос поставила Малышева в выпуске своего шоу от 13 июня и ответила на него вместе со своими соведущими — Дмитрием Шубиным, Германом Гандельманом и Андреем Продеусом. На видеополу студии вопрос был изображен на фоне очаровательного малыша.

Кадр из телепередачи "Жить здорово!".

В программе Малышева рассказала о заболеваниях, способных вызвать слабоумие: гипотиреозе, галактоземии, фенилкетонурии, а также о генетических отклонениях. Причиной возмущения части зрителей стало слово «кретин», которое Малышева, по всей видимости, считает нейтральным медицинским термином.

«Это диагноз, определяющий степень умственной отсталости», - пояснила ведущая, вероятно, вспомнив советские учебники, по которым училась в медицинском институте. Между тем в медицинской среде слово «кретин» считается устаревшим в силу его явной негативной коннотации. В МКБ-10 (Международный классификатор болезней десятого пересмотра) его нет — там используется оборот «умственная отсталость» с указанием степени: легкая, умеренная, тяжелая, глубокая и т. п. Точно так же в медицине официально давно не используются устаревшие термины «идиот», «дебил», которые однозначно воспринимаются как ругательства и оскорбления.

Одними из первых возмутились участники общественной ассоциации «Аутизм - регионы». Они считают «недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».

- Дело даже не устаревшем термине, а в самом отношении Малышевой к людям с нарушениями интеллекта, - объясняет «КП» свою позицию один из родителей. - В программе, расхваливая российскую программу раннего скрининга указанных заболеваний, она сказала буквально следующее: «...иначе мы были бы тут отбитые хором». Это явно демонстрирует пренебрежительное отношение к таким людям. Тяжелые аутисты — «отбитые хором»? Люди с гипотиреозом? С синдромом Дауна? А ведь не все болезни, при которых бывает умственная отсталость, можно вылечить, хотя у телезрителей после программы могло сложиться именно такое впечатление. У нас и так не слишком дружелюбная среда в этом смысле, хотя в последнее время ситуация меняется. И тут ведущая главного канала страны показывает своим примером, как надо относиться к больным людям.

Другие родители были еще более категоричны: «Это оскорбление по социальному типу и разжигание вражды», «Это нарушение Конвенции о правах инвалидов».

Жить здорово! Выпуск от 13.06.2019.

Ассоциация «Аутизм — регионы» готовит письмо в адрес Первого канала, где собирается потребовать «разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких».

Сама Елена Малышева пока никак не комментировала ситуацию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Багарадникова, член совета ВОРДИ*, исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами аутичного спектра «Контакт»:

«Малышева не имеет представления о деонтологии»

«Насколько я понимаю, Малышева позиционирует свою передачу как просветительскую.

Термины, использованные в передаче, не медицинские, устаревшие и не рекомендованные к употреблению в цивилизованных странах. Если такое «просвещение» отбрасывает людей еще дальше в прошлое, оскорбляет чувства, стигматизирует и так беззащитных людей, сводит на нет работу общественных организаций, защищающих права людей с ментальной инвалидностью и ведущих кропотливую работу с обществом, то у меня вопрос в том, нужна ли на главном канале страны такая передача и человек, называющий себя врачом, не имеющий представления о деонтологии (учение о проблемах морали и нравственности. - Авт.)?

Этой передачей нам всем нанесен моральный ущерб. На фоне текущей борьбы с массовыми лишениями дееспособности, разукрупнение и реформой ПНИ эта передача заставляет задуматься - не специально ли это было сделано, чтобы развернуть общественное мнение прочь от людей с ментальной инвалидностью, расчеловечить их? Члены ВОРДИ надеются, что всему родительскому сообществу будут принесены как минимум публичные извинения».

(*ВОРДИ — Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов).