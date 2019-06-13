Количество домашних животных не будет привязываться к площади жилища

На днях по лентам информагентств прошла новость, взбудоражившая всех, у кого есть домашние питомцы: их количество должно быть привязано к площади жилища. С такой инициативой выступил комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенаторы направили это предложение в правительство и Минприроды. Однако, похоже, оно не будет реализовано.

- Мы буквально только что убедили их отказаться от этой идеи — вы первый, кому я это сообщаю, - сказал КП глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, «Комсомолка» позвонила ему чтобы узнать детали: сколько метров будет приходиться на собаку и кошку, должна ли быть отдельная комната для каждого вида и пр.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы такого решения не допустим, - продолжил Бурматов. - Потому что благополучие питомца не измеряется в квадратных метрах. А зависит только от заботы хозяина. Кто-то живет небогато и себе в чем-то откажет, но о кошке позаботится. А есть настоящие выродки в огромных квартирах, которые выкидывают животных в окно только по причине плохого настроения. Дальше. Эта норма нереализуема, потому что по Конституции жилище неприкосновенно. И никакой возможности проверить, сколько кошек живет у вас в квартире, ни у кого нет. Вы просто посылаете всех подальше. От своей двери...

- Но разрешается же проникать в жилище, если там совершается преступление, возникает угроза безопасности. Внести в этот перечень еще и пункт о нарушении правил содержания животных — и проникай себе на законных основаниях.

- Нет, ну это если авария или преступление. А так — это же нарушение Конституции, жилище неприкосновенно. Нереализуемая норма, говорю же. В Самарской области где-то год назад пробовали ограничить — чтобы не более двух животных находилось в квартире. Люди просто подняли власти на смех: сколько хотим столько и будем держать. И еще аргумент: к чему это может привести, если будет принято? К массовому избавления от животных. Вот где-нибудь в деревне сидит бабушка с 15 кошками, кормит их, молочка дает. И тут к ней приходят и говорят: у тебя, бабушка, лишние коты, плати штраф. Ладно, если просто за калитку вынесет животных. А то возьмет и утопит. Поэтому я сразу обозначил свою позицию: мы эту инициативу не пропустим. Начали готовить свой документ, чтобы направить его в Минприроды. И параллельно я позвонил сенатору Ирине Гехт, она была инициатором этой идеи. А она моя землячка — тоже из Челябинска. У нас давние хорошие отношения. Я изложил ей свои аргументы — и она сказала, что не будет настаивать на своем предложении.

- Но Совфед же не отозвал это предложение. А если Минприроды возьмет и примет?

- Нет, без широкого обсуждения не примет. Придется и наше мнение учитывать. А мы в комитете в сфере обращения с животными занимаем твердую позицию и не даем дорогу радикальным предложениям. Эта история закончилась, не успев начаться.

В общем, кошатники и собачники снова победили. Но как быть тем, кто живет по соседству со звериной коммуналкой, где весело лают и орут по ночам четвероногие любимцы хозяина квартиры — этот вопрос по-прежнему остается открытым.