2019-06-13T23:53:06+03:00
Анекдоты

Все, что хочется утром, так это с теплой улыбкой проехать мимо своей работы

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- Ну как сдал экзамен?

- На присягу.

* * *

На теле у рэпера и звезды шоу-бизнеса Тимати так много татуировок, что, если пронести его мимо сканера штрихкодов в супермаркете, касса его пробьет как пачку пельменей.

* * *

- Ты такая искренняя со мной!

- С чего ты взял?

- Ну так ты живот не втягиваешь...

* * *

Только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным семейством, Робинзон Крузо понял, что прожил 28 лет на Острове свободы.

* * *

Русалочка приплыла к отцу:

- Папа, я доброе дело сделала. Люди привязали веревкой какое-то бедное животное и опустили в воду, а я веревку обрезала - пусть живет на воле!

- Молодец, доченька! Но больше так не делай. Это было не животное, а водолаз...

* * *

- Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят есть манную кашу?

- Да, мамочка. Они становятся стройными и работают манекенщицами.

* * *

Надпись на скале в Израиле:

«Здесь никогда не были Изя и Рома, но очень хотели бы побывать!»

* * *

- Девушка, а вы животных любите?

- Очень!

- Возьмите меня к себе, я такая скотина!

* * *

Самый сильный афродизиак для мужиков - борщ и пельмени.

* * *

- Неделю назад мой кот пропал, и четыре дня назад я его нашла и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота.

- У меня год назад точно такая же история с женой-китаянкой была...

ИСТОЧНИК KP.RU

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