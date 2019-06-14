Все, что хочется утром, так это с теплой улыбкой проехать мимо своей работы
- Ну как сдал экзамен?
- На присягу.
* * *
На теле у рэпера и звезды шоу-бизнеса Тимати так много татуировок, что, если пронести его мимо сканера штрихкодов в супермаркете, касса его пробьет как пачку пельменей.
* * *
- Ты такая искренняя со мной!
- С чего ты взял?
- Ну так ты живот не втягиваешь...
* * *
Только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным семейством, Робинзон Крузо понял, что прожил 28 лет на Острове свободы.
* * *
Русалочка приплыла к отцу:
- Папа, я доброе дело сделала. Люди привязали веревкой какое-то бедное животное и опустили в воду, а я веревку обрезала - пусть живет на воле!
- Молодец, доченька! Но больше так не делай. Это было не животное, а водолаз...
* * *
- Знаешь, что бывает с девочками, которые не хотят есть манную кашу?
- Да, мамочка. Они становятся стройными и работают манекенщицами.
* * *
Надпись на скале в Израиле:
«Здесь никогда не были Изя и Рома, но очень хотели бы побывать!»
* * *
- Девушка, а вы животных любите?
- Очень!
- Возьмите меня к себе, я такая скотина!
* * *
Самый сильный афродизиак для мужиков - борщ и пельмени.
* * *
- Неделю назад мой кот пропал, и четыре дня назад я его нашла и принесла в дом. А сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня живут два одинаковых кота.
- У меня год назад точно такая же история с женой-китаянкой была...
ИСТОЧНИК KP.RU