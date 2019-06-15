2019-06-15T10:27:17+03:00
Политика

Владимир Путин: В мире идут торговые войны, фактически бои без правил

Президент России привез на день рождение Си Цзиньпина ящик эскимо
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин приехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Фото: пресс-служба КремляПутин приехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Фото: пресс-служба Кремля
Изменить размер текста:

«В загородной резиденции Основатель мира и национального единства - Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в честь глав государств и делегаций участников пятого Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии провел вечер дружбы». Так сайт президента Таджикистана описывал неофициальный ужин, который Рахмон в пятницу вечером устроил в Душанбе для гостей саммита СВМДА.

Большинство участников этого Совещания приехало в Душанбе из соседней Киргизии, где в Бишкеке завершился саммит ШОС. Собственно, и сам Рахмон, церемонно встречавший Владимира Путина в аэропорту у трапа, сам прилетел по этому же маршруту на полчаса раньше.

Президент Таджикистана сразу же повез гостей в Варзобское ущелье, где, как сообщает его официальный сайт, «проинформировал гостей о лучших примерах народных ремесел, исполнении чучел мастерских, дизайне национальных домов, резьбы, различных видах кондитерских изделий». Путину показали все, чем были богаты: от ковров и фруктов до галереи охотничьих трофеев, среди которых выделялась голова горного козла.

Душанбе долго готовился к этому саммиту – редкой для него возможности заявить о себе, как о площадке для проведения международных форумов. Как гласил официальный пресс-релиз, «с целью проведения мероприятия на высоком уровне столица Таджикистана украшена цветами, плакатами и символами Совещания на улицах и проспектах». И на бумаге совещание по сотрудничеству и мерам доверия в Азии получалось внушительным – 27 заявленных стран-участниц, 13 стран-наблюдателей, президенты России, Бангладеша, Ирана, Казахстана, Киргизии, Шри Ланки, Узбекистана, председатель Китая, премьеры Индии, Афганистана, Азербайджана, Камбоджи. Правда, на деле многие из участников были представлены на уровне послов, а авторитет СВМДА пока не слишком высок.

Владимиру Путину в субботу второй день подряд пришлось вставать очень рано. В Бишкеке саммит ШОС начался уже в 7 утра по московскому времени, а в Душанбе – в 8. А сбор прессы в обеих столицах начинался вообще в 3 утра по часам на Спасской башне.

С Си Цзиньпином, вместе со всеми перебравшимся из Бишкека в Душанбе, Владимир Путин за неделю встретился уже в третьей стране. Пользуясь случаем, президент России поздравил председателя Китая, которому в субботу исполнилось 66 лет, с днем рождения. Для того, чтобы порадовать друга, Путин лично приехал в резиденцию Си и преподнес ему настоящий торт-мороженое в сопровождении деревянного ящика с эскимо. Стоит заметить, что Дональда Трампа, день рождения у которого был накануне, Путин поздравлять не стал даже телеграммой.

Президент России привез на день рождение Си Цзиньпина ящик эскимо. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России привез на день рождение Си Цзиньпина ящик эскимо. Фото: пресс-служба Кремля

- Важно сделать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового поражения, - напомнил об одной из главных задач президент России.

Во многом его выступление перекликалось с речью на саммите ШОС, но и повестки двух форумов были общими.

- В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, - поднял еще одну тему Путин. - И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. Для начала хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу - товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

На полях форума президент России пообщался с эмиром Катаром Тамимом аль Тани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Председатель НАК: Новый закон позволит изымать деньги коррупционеров в пользу государства
Незаконно нажитое богатство отправят в бюджет страны Кирилл Кабанов прокомментировал "КП" инициативу Минюста о конфискации незадекларированных активов с банковских счетов чиновников
Новости 24
В США неизвестный пытался пролезть через ограду Белого дома
В конгресс США внесен законопроект о противостоянии РФ в Прибалтике
Путин призвал страны к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе
Путин подарил Си Цзиньпину ящик мороженого
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии стран G20
Поездка группы японцев на Курилы была отменена из-за плохой погоды
Медведчук считает, что Путин с уважением относится к Зеленскому
В Сербии стартовали международные учения «Славянское братство-2019»
Свыше 3 тысяч человек были эвакуированы в Берлине из-за авиабомбы
"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения Украины на 7,3%
Дело о драке под Пензой переквалифицировали на статью об убийстве
Суд Флориды отклонил иск американки против Трампа за поцелуй
Погода в Москве на 15 июня 2019 года: +22 градуса и небольшой дождь
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Троицкая родительская суббота отмечается православными 15 июня 2019 года
США выступили против визита замгенсека ООН в Синьцзян-Уйгурский район
Под Пензой восстановлено движение у села, где произошла массовая драка
Зам начальника охраны Андропова рассказал, как чекист добирался на работу в КГБ
Медведчук назвал назвал "самый страшный" факт о Зеленском
В ЕС грозят Турции санкциями за бурение в экономической зоне Кипра
Пользователи высмеяли размещенное в Twitter фото Трампа
Оштрафованный в РФ за браконьерство капитан украинского судна вернулся на родину
Порошенко дал "историческую справку" об украинском трезубце в Севастополе
Молдавию спешно покидают представители Демократической партии страны
ФАС потребует разъяснений от "Билайн" и Mail.ru из-за проблем с доступом к сервисам
Любил театр и обладал тонким чувством юмора: Дочь Юрия Андропова впервые заговорила об отце
В Москве автомобиль упал в реку в районе Новодевичьей набережной
Посольство РФ тревожат сообщения о планах Лондона по переориентации спецназа
Путин и Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства