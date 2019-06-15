Московская девочка-маугли научилась кататься на самокате

За судьбой Лиды*, которую журналисты называют девочкой-маугли следит вся страна. Малышка и правда выросла в диких условиях. Девочку нашли брошенной в трёхкомнатной квартире на Ленинградском шоссе, которая была просто завалена мусором. В таких условиях Лида существовала как минимум полгода, а родная мама девочки, 47-летняя Ирина Гаращенко, все это время жила у любовника и лишь изредка навещала дочку.

10 марта Лиду доставили детскую больницу. Там девочка провела две недели. Уже третий месяц она находится в интернате. Своими успехами она не перестает удивлять воспитателей.

- Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки. Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у неё значительно увеличился словарный запас. Она очень любит гулять и много времени проводит на прогулках, недавно научилась кататься на самокате, - рассказали в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Правительства Москвы.

Уже в ближайшие дни Лида будет передана в опекунскую семью. Кто именно заменит ей маму, пока не сообщается. В списке претендентов родная тетя девочки. Напомним, в пятницу, 14 июня Ирина Гаращенко была ограничена в родительских правах. Сейчас женщина находится в СИЗО. Уголовное дело против нее возбуждено по статье «покушение на убийство». Однако наказанием для нее, скорее всего станет принудительное лечение. Судебно-медицинская экспертиза выявила у нее серьезное психиатрическое заболевание.

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