Последний император возвращается: Федор Емельяненко решил продолжить карьеру

После сокрушительного поражения от Райана Бейдера все думали, что Федор Емельяненко повесит перчатки на гвоздь. Тогда, в конце января 2019 года, Федор проиграл нокаутом, пропустив сильный удар в голову уже на 35-секунде встречи. Соперник бросился добивать российского спортсмена, но их растащил судья.

Четыре месяца 42-летний Федор Емельяненко размышлял - стоит ли ему продолжать карьеру? В начале мая на чемпионате России по ММА Емельяненко-старший еще сомневался. Говорил, что возраст дает о себе знать, за долгую карьеру накопились болячки… Но Федор никогда не был многословен. А в душе свербела мысль – нет, нельзя уходить побежденным. И вот Федор Емельяненко на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что подписал контракт с Bellator на несколько боев. С кем он будет драться - пока никакой конкретики нет. Но в предполагаемом списке – самые известные бойцы. Не исключено, что это будет турне по разным континентам, и бои пройдут в США, Японии и России. Первый поединок планируется провести до конца года.

"Опять нарывается", – говорят одни. "Последний император возвращается", – желают ему успехов другие.

Напомним, что в боях по правилам ММ Федора Емельяненко одержал 38 побед (14 из них нокаутом) и потерпел 6 поражений (5 нокаутом).