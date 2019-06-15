2019-06-15T13:45:27+03:00
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали двое россиян

Туристам уже оказали первую медицинскую помощь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянам оказали первую помощь и отпустилиРоссиянам оказали первую помощь и отпустилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Генконсульстве РФ подтвердили информацию о том, что в результате аварии в турецкой провинции Анталья пострадали россияне. Согласно данным дипломатов, травмы получили двое наших соотечественников. Их жизням ничего не угрожает.

"Серьезных травм никто не получил. Семь человек пострадали, из них шесть отправлены в больницы. Среди пострадавших двое — граждане России. На данный момент граждане получили первую помощь и были выписаны", - сообщил представитель консульства.

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Авария произошла на трассе Анталья-Кумлуджа
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При этом он уточнил телеканалу "360", что пострадавших обследовали в больницах городов Финике и Кумлуджа.

Сайт kp.ru писал, что авария с участием туристического микроавтобуса произошла утром в субботу, 15 июня, на трассе Анталья-Кумлуджа - в машину врезался другой автомобиль. Согласно информации местных СМИ, помимо россиян, травмы получили также граждане Узбекистана. Кроме того, в автобусе находились двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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