В ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали двое россиян

В Генконсульстве РФ подтвердили информацию о том, что в результате аварии в турецкой провинции Анталья пострадали россияне. Согласно данным дипломатов, травмы получили двое наших соотечественников. Их жизням ничего не угрожает.

"Серьезных травм никто не получил. Семь человек пострадали, из них шесть отправлены в больницы. Среди пострадавших двое — граждане России. На данный момент граждане получили первую помощь и были выписаны", - сообщил представитель консульства.

finiketv Авария произошла на трассе Анталья-Кумлуджа

При этом он уточнил телеканалу "360", что пострадавших обследовали в больницах городов Финике и Кумлуджа.

Сайт kp.ru писал, что авария с участием туристического микроавтобуса произошла утром в субботу, 15 июня, на трассе Анталья-Кумлуджа - в машину врезался другой автомобиль. Согласно информации местных СМИ, помимо россиян, травмы получили также граждане Узбекистана. Кроме того, в автобусе находились двое детей.