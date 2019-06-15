Более 60% выпускников в 2019 году выбирают вуз самостоятельно
Портал по поиску работы и сотрудников Работа.ру исследовал, какую форму обучения в вузах выбирают выпускники 2019 года и кто влияет на их выбор.
Подавляющее большинство отвечавших (а это были родители в разных регионах страны) заявили, что их дети хотят учиться очно. И на бюджетных отделениях. Если не удастся, многие готовы получать высшее образование и на платном отделении. Однако каждый пятый решил, что если не попадет на бюджетное, то и вовсе перенесет поступление на будущий год.
Извечная проблема — яростные споры с родителями, какую профессию выбрать. Некоторые звезды, купающиеся в лучах славы, до сих пор держат обиду на старшее поколение за то, что те не верили в их таланты и советовали выбрать «что-нибудь попроще». В подавляющем большинстве, как показывает опрос, современные родители не давят. И только в 2% случаев звучало сакраментальное "Как мы сказали, так и будет!"
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И ДОЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ
Очная 85%
Очно-заочная 5%
Заочная 5%
Экстернат 1%
Затруднились с ответом 4%
НА БЮДЖЕТНОЕ ИЛИ НА ПЛАТНОЕ ?
Бюджет. Если не получится, то на платное 68%
Бюджет. Если не получится, попробую на следующий год 20%
Сразу на платное 8%
Другое* 4%
* Здесь преобладали ответы «Учеба за границей», «Вообще не будет поступать в этом году» и «Поступим по льготе».
КТО ПРИНИМАЛ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ ВУЗА
Решал ребёнок, родители только советовали 61%
Совместное решение 32%
Ребёнок сам доверил это решение родителям 5%
Родители настояли на своем решении против воли ребенка 2%
ИСТОЧНИК KP.RU