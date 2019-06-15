2019-06-15T15:26:45+03:00
В мире

В Швеции взорвали бомбу у православного храма

Это уже вторая за год атака на религиозный объект в мигрантском районе
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Это уже вторая за год атака на религиозный объект в мигрантском районе. Фото: instagram.com/stafremskyrkaЭто уже вторая за год атака на религиозный объект в мигрантском районе. Фото: instagram.com/stafremskyrka
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В ночь на 14 июня около храма в честь преподобного Ефрема Сирина в коммуне Сёдертелье (пригород Стокгольма) детонировала самодельная бомба. У религиозного объекта, принадлежащего Сирийской православной церкви, выбиты стёкла и повреждены двери; звук взрыва был слышен за сотни метров. К счастью, в это время храм был пуст, и никто не пострадал.

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В Швеции взорвали бомбу у православного храма
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Примечательно, что у той же самой церкви по аналогичному сценарию уже взорвали СВУ (самодельное взрывное устройство) в сентябре 2018 года. Как писали местные СМИ, после этого приходская община даже хотела оснастить здание системой видеонаблюдения стоимостью в 10 тысяч евро — христиане здесь явно не чувствуют себя в безопасности. Правда, нужной суммы, похоже, не нашли. Как и исполнителей прошлогоднего теракта.

Район Сёдертелье — один из мест компактного проживания мигрантов: сирийцев, ассирийцев, иракцев, тысячами прибывших в Швецию в последние годы. Среди них есть как христиане, так и мусульмане. Которые нередко конфликтуют вокруг сфер влияния во всевозможном полукриминальном бизнесе. Главными аргументами при таких разборках как раз и становятся маломощные взрывные устройства (например, на основе ручных гранат). Все довольны: жертвы отсутствуют, сигнал конкурентам послан, а у полиции нет оснований заводить дело по тяжкой «террористической» статье.

Что подтверждается и криминальной статистикой. Как сообщает портал SummitNews, в начале нынешнего десятилетия, до миграционной волны, по всей Швеции ежегодно отмечалось лишь 1-2 взрыва с использованием СВУ, тогда как к 2016 году количество таких случаев подскочило уже до 39. Нынешняя атака попала в новостные сводки лишь потому, что очень уж знаковый объект (к тому же во второй раз) сал мишенью, а бизнес-разборки между мигрантами в Швеции всё сильнее становятся похожими на межрелигиозные войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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