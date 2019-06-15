2019-06-15T15:31:21+03:00
Звезды

Лайма Вайкуле продолжит борьбу с фонограммой

Певица готовится к юбилейному пятому международному музыкальному фестивалю «Laima Rendezvous Jurmala 2019»
Алина ЧЕРНОВА
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Лайма Вайкуле и Эмин Агаларов. Фото: пресс-служба Лаймы ВайкулеЛайма Вайкуле и Эмин Агаларов. Фото: пресс-служба Лаймы Вайкуле
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Фестиваль Лаймы Вайкуле на сей раз пройдет с 18 по 21 июня в юрмальском концертном зале «Дзинтари».

О музыкальном смотре, программе и его участниках рассказала на пресс-конференции хозяйка мероприятия и музыкант, продюсер и участник события Эмин Агаларов.

-Музыкальное открытие года для меня — Монатик, -поделилась с журналистами Лайма.-Такое классное ритмическое пение!

Певица пообещала, что и в этом году продолжит борьбу с фонограммой на эстраде.

-Главная цель «Laima Rendezvous Jurmala»- это живая музыка,-объяснила «акулам пера» певица. -И, как бы странно это не прозвучало — дружба между народами. У нас стоят на сцене латыши, русские, украинцы, грузины, казахи, итальянцы, эстонцы, кубинцы. Никто не понимает, насколько это важно сегодня!

-Мы за живой звук. Когда один фестивальный оркестр сопровождает всех артистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и все поют вживую! Я вас уверяю, таких фестивалей очень мало. Поначалу было тяжело уговорить всех артистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Но с артистами меня связывает музыку, я могу договориться с любым! Теперь у «Рандеву» особая атмосфера живой музыки. Потому что, когда ты просто выходишь, как кукла, - открываешь рот под фонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения», —подытожила певица.

КТО НАГРЯНЕТ В ГОСТИ К ЛАЙМЕ?

Для зрителей фестиваля «Laima Rendezvous Jurmala» в этом году выступят:

Григорий Лепс, Сергей Лазарев, MONATIK, ALEKSEEV, EMIN, NK (Настя Каменских), «Время и Стекло», Стас Михайлов, Лолита, Валерий Сюткин, Сергей Мазаев, Любовь Успенская, Алена Свиридова, Марио Бионди, Нино Катамадзе, Сати Казанова, Роберто Кель Торрес, Инесе Галанте, Интарс Бусулиси многие другие артисты.

Фестиваль транслирует социальная сеть «Одноклассники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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