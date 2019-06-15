Что можно поймать в столичных водоемах: китайского краба, пиранью и красноухую черепаху

Недавно рыболовное сообщество потрясла новость. Оказывается, в Москве-реке объявились китайские крабы. Они прибыли к нам из Волги, прицепившись ко дну кораблей. Большинство комментаторов в интернете отнеслись к этой новости с недоверием. Однако очень скоро появилось видео, снятое на берегу Клязьминского водохранилища в Подмосковье. На нем мы крупным планом видим китайского мохнаторукого краба, который таращится на оператора и зловеще щёлкает клешнями.

- И откуда ты взялся, бродяга? - слышится голос за кадром. - Я назову тебя Патриком.

На что это ракообразное существо было поймано, автор видео не сказал. Как и о дальнейшей судьбе своего нового друга. Теоретически - он съедобен. Но, по словам специалистов, термическая обработка должна быть более чем тщательная. Ибо китайский краб - ярый переносчик опасных заболеваний.

Краб в Клязьминском водохранилище.

В МОСКВЕ-РЕКЕ ЕСТЬ ВСЕ. КРОМЕ КИТОВ

Честно говоря, меня всегда удивляло количество рыбаков на столичных набережных. В самом центре мегаполиса, где тысячи машин коптят воздух, простаивая в пробке.

Ну какая здесь рыба?

- Очень даже вкусная, - отвечает Юрий Шевченко, лихо шуруя катушкой над зыбкой рябью воды.

Мы стоим на Озерковской набережной и не сводим глаз с поплавка.

- Это все страшилки и сказочки, якобы в Москве-реке у лещей по три глаза и два хвоста, - продолжает рыбак. - В последние годы вода стала чище. Плотва, карасики... Я их спокойно жарю и ни разу не отравился. К тому же дома у меня есть эксперт. Очень авторитетный.

- Кошка, что ли? - смекнул я.

- Кот, - ответил Юрий. - Он бы всякую дрянь есть не стал. А вот, смотрите. У меня фото есть.

Я глянул на экран смартфона и увидел жирную самодовольную пушистую морду.

По поводу экзотики Шевченко уверен, что ее надо искать в тёплых водоемах. Например, в Кожуховский пруд на проспекте Андропова идёт слив с теплоэлектроцентрали. И там мужики кого только не вылавливали. Даже пираний.

- Только сейчас там ловить нельзя, - сожалеющим голосом говорит рыбак. - Все огородили. Ещё в прошлом году. У меня есть один знакомый. Так он в этом пруду скалярию поймал. Это аквариумная рыбка. В Москве-реке тоже полно всего. Начиная от черепах и заканчивая осьминогами. Разве что китов нет.

Китайский краб Юрия совсем не удивил. А только лишний раз подтвердил его рассказы. По мнению рыбака, добрая часть морских и речных тварей попадает в столичные водоёмы с помощью человека. Купить ту же пиранью сейчас не проблема. Если надо, привезут и крокодила.

Владельцы искренне радуются такой живности. А потом отпускают в естественную среду. Не выкидывать же!

ИЩИТЕ АЗИАТОВ, ОНИ НА ЭТОЙ ТЕМЕ НЕ ОДНУ РЫБУ СЪЕЛИ

Рядом с Краснохолмской набережной есть очень живописный скверик, а в нем - Новоспасский пруд. Маленький. Чистый. И вполне себе рыбный. Плотва, окуньки. Карасики до одного килограмма. Щуки.

Супруги Владимир и Татьяна ИвановыФото: Павел КЛОКОВ

Я обратил внимание на пожилую пару - мужчину и женщину. Они сидели рядышком словно близнецы. Он в светлой ветровке и в белых кроссовках - и она тоже. Он меняет наживку - и она следом. Оказалось, муж и жена - Владимир и Татьяна Ивановы. Оба до недавних пор работали конструкторами (проектировали и изготавливали электродвигатели). Вышли на пенсию. И вот нашли занятие для души.

Я заглянул в пакетик. Там караси. Некоторые - с мою ладонь.

Улов ИвановыхФото: Павел КЛОКОВ

- А куда вы их денете? - поинтересовался я.

- Съедим, - в один голос ответили пенсионеры.

Никаких сомнений по поводу качества рыбы у Ивановых не возникает. На Кожуховском пруду тоже раньше ловили. Но крабов с пираньями не встречали. Все больше - судаков, подлещиков, жерехов, пескарей.

Смотрю, в 50-ти метрах ещё один рыбак. Разговорился и с ним тоже. Зовут Михаил. Фамилия Щербинин. На Новоспасском пруду раньше не ловил. Пришёл в первый раз.

- Хотя живу неподалеку и часто здесь бываю, - говорит Михаил. - Вам нужно пообщаться с нашими братьями-азиатами, которые работают в этом районе. Они приходят сюда вечером и добывают себе ужин. Рыбу складируют в кастрюльку. В ней, видимо, потом и готовят. О, клюёт!

Михаил ЩербининФото: Павел КЛОКОВ

Через пять секунд Михаил вытащил из воды небольшого окуня. Я дельно сфотографировал его с разных сторон. После чего рыбак отпустил добычу.

- Слишком маленький? - спросил я.

- Я ловлю исключительно ради спортивного интереса, - ответил тот. - Хотя и уверен, что рыбу, пойманную в Москве, есть можно. Раз она здесь плавает и размножается... У меня один товарищ даже питьевую воду не берет с собой на рыбалку. Я серьезно. Пьёт из водоема. И ничего, живой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Залетные казачки только вредят

- В природе так устроено, что любой интродуцент вступает в противодействие с местными видами, - рассказал «КП» составитель Красной Книги Москвы, кандидат биологических наук Борис Самойлов. - И это, как правило, не идёт на пользу. В своё время в наши водоёмы проник ротан. Это дальневосточная рыба семейства головешковых. Постепенно она заселила почти все столичные пруды, погубив множество других видов. Они с удовольствием питаются мальками. Сейчас, к счастью, популяция ротана затухает. А это значит, что другим рыбам становится легче жить.

- А какие ещё экзотические виды к нам попадали?

- Красноухая черепаха, например. Ее родина - США. Ее, возможно, и сейчас можно встретить там, где тёплые стоки. Целые стаи таких черепах были замечены в Царицынских прудах. И это тоже удар по фауне. Потому что они хищники.

- А как у нас китайские крабы очутились?

- Я больше склоняюсь к тому, что их кто-то сбросил в воду здесь - в Москве. У нас полно таких случаев. Экзотические животные, между прочим, на чёрном рынке занимают третье место (после оружия и наркотиков). Закона о животных нет. Вот и везут все подряд. Надоели пираньи - бросил в реку. И купил бегемота. Вообще летом река в городе теплее, чем за его пределами. Потому что берега бетонные. Они нагреваются. И рыба комфортно себя чувствует. Даже тропическая.

- Но ведь иногда специально запускают чужеродную рыбу, чтобы обогатить фауну. Или животных.

- И чаще всего, это имеет отрицательный эффект. Достаточно вспомнить СССР и 30-е годы. Кого только не завозили. Даже кенгуру. Потом выпустили ондатру (канадское животное). И из-за неё постепенно исчезла выхухоль. А ондатрами сейчас заполонена вся Россия. Они выедают растения у берега, из-за чего некоторая рыба не может нормально размножаться.

ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЛОВЯТ

Кремлевская набережная - судак;

Бережковская набережная - жерех, сом;

между парком «Зарядье» и Большим Устьинским мостом - судак, окунь;

Царицынские пруды - карась, карп, лещ, плотва, окунь и др.;

Борисовские пруды - щука, белый амур, раки;

пруды в Кузьминках и Битцевском парке - лещ, плотва, окунь;

пруды в Бирюлеве - карась, карп.