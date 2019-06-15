В Подмосковье на соревнованиях по картингу чуть не погиб ребёнок

Жуткий случай произошёл на детских соревнованиях по картингу. Днём в субботу, 15 июня, в посёлке Братовщина в Пушкинском районе Московской области десятки спортсменов соревновались в быстрой езде. Для этого была оборудована специальная трасса. На глазах очевидцев один из юных гонщиков не справился с управлением. На большой скорости карт занесло, он перевернулся и загорелся.

- 11-летний мальчик, который был за рулем с места происшествия был госпитализирован. У ребенка ожоги, сейчас он находится в больнице, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Сразу после ЧП соревнования были остановлены. Организаторы случившееся никак не комментируют. Тем временем происшествием уже заинтересовались в Следственном комитете. Была ли нарушена техника безопасности, будет ясно после окончания доследственной проверки. "Комсомолка" следит за развитием событий.