2019-06-15T19:12:37+03:00
Общество

Бог дал ему долгую жизнь и благородную смерть: не стало гениального режиссера Франко Дзеффирелли

Создатель знаменитого фильма "Ромео и Джульетта" скончался в возрасте 96 лет
Сергей СЕЛЕДКИН
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Создатель знаменитого фильма "Ромео и Джульетта" скончался в возрасте 96 летСоздатель знаменитого фильма "Ромео и Джульетта" скончался в возрасте 96 летФото: REUTERS
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Подобно Мартину, пробудившему в массах интерес к средневековью, Франко Дзеффирелли был режиссером, пробудившим в зрителе интерес к эпохе Возрождения. Пятьдесят лет назад сердца "Детей застоя" разорвал его фильм "Ромео и Джульетта". Прекрасные актеры, музыка Нино Рота, удивительные костюмы, - фильм получил два "Оскара" и по сей день считается лучшим воплощением Шекспира на экране. А для многих из наших соотечественников именно с любви к фильму Дзеффирелли началось увлечение Шекспиром.

В 1968 году на премьере в Москве режиссер признавался, что снял свой шедевр, опираясь на знаменитый балет Прокофьева с Галиной Улановой. С русской культурой его связывало многое. Еще мальчиком он сходил с ума от "Хованщины" и "Бориса Годунова", которые привозили во Флоренцию Советские артисты. Однако советскому прокату режиссер так и не смог простить того, что в нашей версии его "Ромео и Джульетта" лишились знаменитой обнаженной сцены.

Ромео и Джульетта 1968 трейлер .

Дзеффирелли называли "звездным воспитателем". Он не боялся вводить в фильмы совсем молодых, неопытных актеров и актрис. Например, его Ромео и Джульетта стали самыми юными в истории кино: если прежде их играли взрослые сорокалетние актеры, то Дзефирелли взял 15-летнюю Оливию Хасси и 17-летнего Леонарда Уайтинга. Остается только удивляться, как могли неопытные артисты, почти дети, так правдиво сыграть страстную любовь. Но удивительно еще и то, что Дзеффирелли никогда не промахивался с исполнителями ролей. Это он открыл Мела Гибсона, сняв его в "Гамлете". Благодаря ему зажглась звезда Тома Круза и Рука Шилдса. А Роберт Пауэлл в роли Иисуса из мини-сериала "Иисус из Назарета" выглядел так, что люди, присутствующие на съемках, падали перед ним на колени.

Дзеффирелли не скрывал, что он открытый гей, что в детстве перенес домогательства католического священника. В прошлом году, на волне поднявшейся волны обвинений в харрасменте, режиссера обвинил в приставании актер Джонатан Шек. Впрочем, он подчеркивал, что гомосексуальный опыт был ему полезен.

Обстоятельства своего детства Франко рассказал в фильме "Чай с Муссолини", снятом двадцать лет назад.

Многое в его биографии было на грани чуда и случайности. Матери настоятельно рекомендовали избавиться от ребенка, ставшего результатом бурного и краткосрочного романа. Ей, известному флорентийскому кутюрье - было уже сорок. Она состояла в браке с другим мужчиной, имела от него детей. Вся Флоренция знала, что ее последний ребенок не от мужа, который в это время умирал в больнице...

Божественное провидение наградило его не только спасением, но и редким именем.

Мать не могла дать незаконнорожденному сыну свою фамилию и назвала его в честь Фарфалле Дзеффиретти, героя Моцартовской оперы "Идоменей". Однако из-за ошибки в муниципалитете Флоренции, заменившей "т" на "л" будущий режиссер получил свою уникальную фамилию, которой не было ни у кого во всем мире.

Он пережил бомбежку, избежал расстрела, выжил в автокатастрофе и дожил до 96 лет. Зачем Бог спасал его столько времени - он понял после страшной автокатастрофы, в которую попал вместе с Джиной Лоллобриджидой. Врачи не верили, что Франко выживет: в голове было 18 трещин, режиссера обложили гипсом как мумию. Когда с его шеи снимали медальон со святым Франциском, он поклялся, что снимет о святом фильм, если выживет.

Так появился фильм "Брат Солнце".

Эта автокатастрофа, - признавался он, - многому меня научила. С тех пор я стал задумываться не о деньгах а о том, кто дает нам не умереть".

Бог дал ему долгую жизнь и благородную смерть в канун Троицы.

Его последним фильмом стал "Каллас навсегда" с подлинными записями оперных арий великой певицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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