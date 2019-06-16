2019-06-16T07:56:04+03:00
Спорт

Украина впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

В финале они победили команду Южной Кореи со счетом 3:1 в основное время
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Украины - чемпион мира по футболу среди молодежных команд.Сборная Украины - чемпион мира по футболу среди молодежных команд.Фото: REUTERS
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В субботу, 15 июня, в Польше завершился молодежный чемпионат мира по футболу. В финале турнира команд, за которые играют футболисты не старше 20 лет, Украина победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Два гола в составе победителей - на счету Владислава Супряги (24,53 минуты). Еще один гол забил Георгий Цитаишвили (89). Единственный гол у Южной Кореи на 5-й минуте забил Кан Ин Ли. Ранее же в пятницу в матче за 3-е место Эквадор победил Италию со счетом 1:0.

На этом турнире Украина не проиграла ни одного матча. Лучший вратарь турнира - вратарь украинской команды Андрей Лунин. Лучший игрок турнира - полузащитник Южной Кореи Ли Кан Ин, ему достался "Золотой мяч". Второе место у Сергея Булецы из сборной Украины, третье - у защитника Эквадора Гонсало Плату.

20-летний Андрей Лунин, напомним, официально является игроком мадридского "Реала". В прошлом сезоне он выступал за клуб "Леганес", сыграв в пяти играх Ла Лиги за команду.

Ранее высшим достижением сборной Украины был выход в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Это было на турнирах в 2015, 2005 и 2001 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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