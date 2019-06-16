Украина впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

В субботу, 15 июня, в Польше завершился молодежный чемпионат мира по футболу. В финале турнира команд, за которые играют футболисты не старше 20 лет, Украина победила команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Два гола в составе победителей - на счету Владислава Супряги (24,53 минуты). Еще один гол забил Георгий Цитаишвили (89). Единственный гол у Южной Кореи на 5-й минуте забил Кан Ин Ли. Ранее же в пятницу в матче за 3-е место Эквадор победил Италию со счетом 1:0.

На этом турнире Украина не проиграла ни одного матча. Лучший вратарь турнира - вратарь украинской команды Андрей Лунин. Лучший игрок турнира - полузащитник Южной Кореи Ли Кан Ин, ему достался "Золотой мяч". Второе место у Сергея Булецы из сборной Украины, третье - у защитника Эквадора Гонсало Плату.

20-летний Андрей Лунин, напомним, официально является игроком мадридского "Реала". В прошлом сезоне он выступал за клуб "Леганес", сыграв в пяти играх Ла Лиги за команду.

Ранее высшим достижением сборной Украины был выход в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. Это было на турнирах в 2015, 2005 и 2001 годах.