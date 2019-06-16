2019-06-16T08:41:02+03:00
Спорт

Дочь Этери Тутберидзе ушла от матери к другому тренеру, уехав в США

Диана Дэвис будет работать с Игорем Шпильбандом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут тренироваться в США.Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут тренироваться в США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Молодая российская фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутбердзе, приняла решение покинуть Россию. В предстоящем сезоне Дэвис будет тренироваться в Америке. Она выступает в танцевальных парах с Глебом Смолкиным. Глеб Смолкин - родной сын актера Бориса Смолкина. Он известен всей стране по роли дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня".

И вот, важное объявление. В своем личном Инстаграме Диана Дэвис заявила:

- Мы очень благодарны тренерам, которые помогли нам достичь такого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!

В разное время у Игоря Шпильбанда в США работали такие американские фигуристы, как Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, Тесса Вертью и Скотт Моир, Майя и Алекс Шибутани.

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Борис Смолкин и Глеб Смолкин
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В прошлом сезоне Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали третьими на юниорском этапе Гран-При в чешском городе Острава. На чемпионате России 2019 года пара заняла девятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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