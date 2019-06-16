Сборная Аргентины с Месси впервые за 12 лет проиграла в основное время на Кубке Америки

Сборная Колумбии одержала победу над Аргентиной во главе с Лионелем Месси в качетве капитана в матче первого тура Кубка Америки 2019 года. Поединок прошел в городе Салвадор на стадионе "Фонте-Нова" в Бразилии.

У победителей голы забили Рохер Мартинес (71 минута) и Дуван Сапата (86). Выступающий за питерский "Зенит" Вилмар Барриос отыграл все 90 минут матча за сборную Колумбии.

Для команды Аргентины это было первое поражение на Кубке Америки с 2007 года в основное время. Тогда в финале они уступили Бразилии со счетом 0:3. А потом в 2011 году проиграли в серии пенальти Уругваю. А в 2015 и 2016 годах - команде Чили в финальных играх двух подряд турниров.

После матча капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил журналистам:

- Мы должны вынести из этой игры позитивные моменты, которые, по моему мнению, были, и думать о следующих матчах. У нас еще есть шансы на этом турнире и нужно поднять головы и идти дальше. Конечно, трудно принять это поражение, но было бы ошибкой думать теперь об этом, мы должны идти шаг за шагом. Матч с парагвайцами будет ключевым, - приводит слова Месси пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

После этой победы Колумбия захватила лидерство в группе. И в следующем туре 20 июня ее ждет поединок против приглашенной на этот турнир сборной Катара. А вот Аргентине предстоит поединок против команды Парагвая в этот же день.