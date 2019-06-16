2019-06-16T13:12:44+03:00
Звезды

«Нравится ему петь, пусть поёт. Главное, чтобы учился»: Яна Рудковская рассказала о хобби сына

Продюсер вместе со старшими детьми посетила клубный сет Влада Рамма
Евгения Кириченко
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Яна Рудковская с Владом Раммом (на фото он слева) и сыном Николаем. Фото: Евгения КириченкоЯна Рудковская с Владом Раммом (на фото он слева) и сыном Николаем. Фото: Евгения Кириченко
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В 2008 году продюсер Яна Рудковская развелась с бизнесменом Виктором Батуриным после 7 лет брака. Развод дался паре очень тяжело. Особенно остро встал «детский вопрос», где будут жить сыновья бывших супругов. Однако (пусть даже после 200 судов) они пришли к тому, что дети живут с мамой, а воспитывают экс-супруги их вместе.

- Папа у нас очень строгий. Он сейчас жестко курирует и направляет детей, говорит, им, что «первым делом, первым делом самолеты». Папа Андрея и Николая не очень любит шоу-бизнес. И я его в этом полностью поддерживаю. Потому что в первую очередь дети должны учиться и заниматься спортом, - делится с «КП» Яна Рудковская.

Средний сын Яны Николай играет в футбол, занимается боксом и в последнее время увлекается музыкой. Вместе с бывшим участником проекта «М-Бэнд» Владиславом Раммом Коля организовал рэп-дуэт, трэки которого с успехом штурмуют чарты Itunes и Google Music. В минувшую субботу в клубе Icon Влад Рамм представил свой клубный сет. Выступил на сцене клуба и Kolyas, средний сын Яны Рудковской. Яна всячески подбадривала сына из зала и даже танцевала под его трэки.

Послушать клубный сет Рамма приехала бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Фото: Евгения Кириченко

Послушать клубный сет Рамма приехала бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Фото: Евгения Кириченко

- Я вообще не считаю, что детям надо что-то запрещать, – говорит «КП» Яна Рудковская.-Нравится ему петь - пусть поет. Нравится ему читать рэп - пусть читает. Главное, чтобы Коля учился. Сейчас он закончил школу, сдал ЕГЭ и поступает в МГУ на факультет «Глобальных процессов». В музыкальной карьере я его поддерживаю, но многое он делает сам. Например, когда их с Раммом песня «Хватит духу» ворвалась в чарты Itunes, это была исключительно их заслуга. Я им лишь сказала тогда, мол, молодцы, значит, вы, как музыканты, не безнадёжны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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