2019-06-16T13:31:30+03:00
Дом. Семья

В Мексике родился детеныш редкого черного ягуара

На сегодняшний день этот вид животных находится под угрозой исчезновения [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Мексике родился детеныш редкого черного ягуара. Фото: скрин с видеоВ Мексике родился детеныш редкого черного ягуара. Фото: скрин с видео
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В Мексике в зоопарке города Кульякан чуть больше месяца назад родился детеныш редкого черного ягуара. Его родителей зовут Сомбра и Макарио.

Как рассказал директор зоопарка Диего Гарсия, этот вид животных в настоящее время находится под угрозой исчезновения, поэтому рождения малыша имеет огромное значение. «Для нашего зоопарка это очень большое достижение», - подчеркнул он.

Отмечается, что в настоящее время маленькому хищнику уже пять недель. Он хорошо развивается и быстро растет. Кроме того, малыш легко идет на контакт с людьми.

На сегодняшний день в дикой природа проживает около четырех тысяч хищников этого вида, пишет El Universal. В Мексике ведется большая работа в целях увеличения популяции черных ягуаров.

В зоопарке на севере Мехико родился редкий черный ягуар .

ИСТОЧНИК KP.RU

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