В Мексике родился детеныш редкого черного ягуара

В Мексике в зоопарке города Кульякан чуть больше месяца назад родился детеныш редкого черного ягуара. Его родителей зовут Сомбра и Макарио.

Как рассказал директор зоопарка Диего Гарсия, этот вид животных в настоящее время находится под угрозой исчезновения, поэтому рождения малыша имеет огромное значение. «Для нашего зоопарка это очень большое достижение», - подчеркнул он.

Отмечается, что в настоящее время маленькому хищнику уже пять недель. Он хорошо развивается и быстро растет. Кроме того, малыш легко идет на контакт с людьми.

На сегодняшний день в дикой природа проживает около четырех тысяч хищников этого вида, пишет El Universal. В Мексике ведется большая работа в целях увеличения популяции черных ягуаров.