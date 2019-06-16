Вот Шнуров громко матерится, а мы все хором подпоем

Группа «Ленинград» - это чистой воды магия, конечно. Шла я на мероприятие без особого на то желания - ну что мы Шнурова не видели, «Ахай …» не слышали, «Москва почем звонят твои колокола» хором не пели? Пели, ходили, все видели. Как и 90 процентов посетителей «Открытие. Арена». Но мы, конечно, знали, что как всегда случится магия. Если немного проанализировать, то становится понятно, откуда берется вот это волшебное состояние, и почему Сергею сейчас не надо распускать «Ленинград» окончательно. Шнуров на самом деле интуитивно с самого начала своей работы в группе начал манипулировать нашей «детской частью», которая, конечно, есть у каждого человека.

Это был последний концерт в Москве, поэтому народу было гигантское количествоФото: Михаил ФРОЛОВ

Даже самые серьезные тетеньки и дяденьки нуждаются в безопасном «сбросе» лишней энергии, таком мини-бунте против системы, в которой, как ни крути, живет любой взрослый человек, зарабатывающий деньги. И все для того, чтобы почувствовать себя живым и безответственным. А в случае с «Ленинградом» ситуация вообще очень удобная - кто-то хулиганит сам, снимая с тебя всю ответственность. Ругается матом, напивается, как сапожник, переступает иногда грань в текстах. И самое главное, ему за это ничего не бывает - выглядит прекрасно, много зарабатывает, и счастлив в личной жизни, да властям люб. Поэтому с таким персонажем, как Шнуров, очень легко и приятно солидаризироваться. Это же он ругается матом, а мы просто подпеваем! Плюс простые для хорового пения песенки, речевки, и тысячи таких же, как и ты! И явно не маргиналов, а хорошо выглядящих людей одного с тобой возраста(примерно от 20 до 50), что позволяет себя чувствовать еще и более-менее комфортно среди «своих».

Где-то в глубине души мы понимаем, что новость о конце прекрасной эпохи скорее всего была сгенерирована Сергеем для возбуждения интересаФото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, Шнуров понимает, что на одной сопричастности внимание народа не удержишь. Поэтому в «Открытие. Арена» было шоу с отличной сценографией, с роскошными бэк-вокалистками и музыкантами, каждый из которого уместно играл свою роль, иногда выходя на передний план. Декорации, конечно же, были «в тон» - панельный дом, автобусная остановка, купе поезда, детская площадка, фонари. В общем, наше все.

С таким персонажем, как Шнуров, очень легко и приятно солидаризироваться.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это был последний концерт в Москве, поэтому народу было гигантское количество - около 45 тысяч. Где-то в глубине души мы понимаем, что новость о конце прекрасной эпохи скорее всего была сгенерирована Сергеем для возбуждения интереса, как это было уже один раз. Тогда Шнуров вернулся с лозунгом «Снова живы для наживы». Что ему, конечно же, простили. Но на самом деле сейчас в России и правда серьезный спад в гастрольной индустрии и народ все меньше ходит на концерты. Грозит ли стагнация «Ленинграду?». Ну, мы верим, что после стартовавшего стадионного тура по России (9 городов, 9 миллионов человек) Сергей придумает снова какую-нибудь дикую фишку, которая снова родит «ленинградость» в россиянах. Да и креативный беспокойный характер музыканта просто не позволит ему сидеть дома у телевизора.